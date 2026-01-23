Serão cinco dias de aulas presenciais que começam dia 26 de janeiro

Empreendedores de Votuporanga e da região que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e desejam tirar uma ideia do papel ou impulsionar um negócio já em funcionamento têm uma nova oportunidade de capacitação. O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o projeto Incubação de Negócios, iniciativa gratuita do programa Sebrae Comunidades, que começa no dia 26 de janeiro.A formação conta com cinco dias de aulas presenciais, realizadas das 9h às 12h, na Avenida Wilson de Souza Foz, nº 5.137, no bairro San Remo, em Votuporanga. Após essa etapa, os participantes seguem para um período de mais de 90 dias de incubação, com mentorias coletivas e individuais conduzidas por especialistas do Sebrae-SP.O programa foi estruturado para atender pessoas que enfrentam maiores desafios de acesso à qualificação empreendedora, oferecendo orientação técnica, acompanhamento contínuo e apoio prático ao longo do processo de desenvolvimento do negócio. A proposta é preparar os participantes para o mercado, com foco em organização, validação da ideia e aumento do potencial de geração de renda.Durante a incubação, os empreendedores recebem suporte para estruturar o modelo de negócio, compreender o mercado, definir estratégias de vendas e organizar a gestão financeira, além de acompanhamento personalizado conforme o estágio de cada empreendimento.De acordo com o Sebrae-SP, o projeto tem como objetivo ampliar oportunidades de inclusão produtiva, para estimular o empreendedorismo como ferramenta de desenvolvimento econômico e social nas comunidades atendidas.As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas. Os interessados podem se inscrever por meio do site do Sebrae-SP.