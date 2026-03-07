Novos horários às segundas-feiras também possibilitarão atender crianças de 6 a 12 anos, divididas por faixas etárias; inscrições disponíveis on-line

publicado em 09/03/2026

As aulas serão ofertadas no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”. Foto: Prefeitura de Votuporanga

Para ampliar o acesso ao esporte e incentivar hábitos saudáveis, a Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas para novas turmas gratuitas de Beach Tennis.As aulas serão ofertadas no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, que fica na avenida Prefeito Mario Pozzobon, nº 3.374, no 1º Distrito Industrial.O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, explicou que os novos horários foram organizados para atender diferentes públicos. “Ampliamos a oportunidade para quem deseja praticar esporte, cuidar da saúde e aproveitar o tempo livre com qualidade”, disse.Para adultos, os novos horários de aulas são as segundas-feiras, nos períodos das 7h às 8h, 8h às 9h e 9h às 10h. Já no período da tarde, as novas aulas são voltadas para o público infantil (kids), com idades de 6 a 8 anos, 9 a 10, 10 a 12, com turmas das 17h às 18h, 18h às 19h e das 19h às 20h.Vale destacar que a Prefeitura já oferece aulas de Beach Tennis às terças e quintas-feiras, das 18h às 21h, no mesmo local.As inscrições são realizadas de forma on-line, pelo site da Prefeitura de Votuporanga, facilitando o acesso da população aos serviços esportivos oferecidos gratuitamente pelo município. Para se inscrever, basta acessar www.votuporanga.sp.gov.br, entrar na aba “Cidadão”, clicar em “Carta de Serviços”, buscar por “Inscrição em atividades de modalidades esportivas” e selecionar a opção Beach Tennis. Em seguida, o interessado deve preencher o formulário com seus dados e documentos pessoais.O prefeito de Jorge Seba destacou que investir em esporte é oferecer qualidade de vida à população. “Temos trabalhado para ampliar cada vez mais as opções de atividades esportivas gratuitas em nossa cidade, oferecendo espaços adequados e profissionais capacitados para atender crianças, jovens e adultos. O esporte promove saúde, integração social e bem-estar, e é isso que queremos proporcionar à nossa comunidade com iniciativas como as aulas de Beach Tennis”, afirmou.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-1200.