Em noite marcada por emoção, gratidão e reconhecimento, instituição celebra 26 anos de dedicação do casal Gianoti à frente da entidade

publicado em 30/01/2026

O casal Douglas José Gianoti - Presidente e Márcia Cardoso Luqueti Gianoti- Diretora Social (Foto: A Cidade)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brEm uma noite especial, que reuniu autoridades municipais, representantes de instituições parceiras e a comunidade, a APAE viveu um momento histórico com a posse da nova diretoria para o próximo triênio. Um capítulo que marca continuidade, compromisso e, acima de tudo, amor à causa.Após 12 anos na presidência, Márcia Luqueti Gianoti deixa o cargo, mas segue atuando ativamente como diretora social. Quem assume a presidência é Douglas Gianoti, que já esteve à frente da instituição por 14 anos, somando, junto com Márcia, 26 anos de trabalho dedicado aos assistidos e suas famílias.Visivelmente emocionado, Douglas falou sobre a responsabilidade desse novo momento. “É uma expectativa muito grande, porque suceder a Márcia não é uma tarefa fácil. O trabalho que ela realizou foi excepcional, um trabalho gigante que transformou a APAE. Fico tranquilo porque sei que ela continuará comigo na diretoria, e seguiremos fazendo o melhor pelos nossos assistidos, inovando e mantendo esse trabalho de excelência”, destacou.Em seu discurso de despedida da presidência, Márcia falou com o coração. “As conquistas vêm acontecendo sucessivamente pelo trabalho de toda a diretoria. Nosso legado é o progresso dos atendidos, a melhoria do atendimento e a garantia de direitos. Nossa luta vai além do cuidar, é oferecer desenvolvimento, dignidade e qualidade de vida”, afirmou.Ela também ressaltou que o trabalho da APAE vai além da educação e da assistência social. “É um atendimento da vida, de ser humano para ser humano, como todos merecem”, disse, emocionada, agradecendo a Deus, à família, aos colaboradores, diretores, parceiros e a todos que fizeram parte dessa trajetória.Com lágrimas, sorrisos e muita gratidão, a noite selou não um fim, mas a continuidade de um legado construído com fé, perseverança e amor. Um novo triênio começa, com a certeza de que a APAE seguirá cada vez mais forte, humana e transformadora.Nova DiretoriaDouglas José Gianoti - PresidenteAlicio Simioli – Vice- PresidenteClaudio Luis Romeiro – 1º Diretor SecretárioJaime Demétrio de Bortole – 3º Diretor SecretárioClóvis de Prosdócimo – 1º Diretor TesoureiroDonizete Aparecido Fonseca – 2º Diretor TesoureiroMárcia Cardoso Luqueti Gianoti- Diretora SocialDaniel José Yoshida - Diretor Patrimônio