Confira os novos horários para troca voluntária de alimentos e cadastramento da Pista Solidária do Oba Festival

publicado em 29/01/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a organização do Oba Festival, divulgou a atualização dos horários estendendo o atendimento para a troca voluntária de alimentos e o credenciamento do público interessado em acessar a Pista Solidária do Carnaval 2026.Conforme as informações oficiais, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Já aos sábados e domingos, a troca voluntária de alimentos e o credenciamento poderão ser realizados das 15h às 20h.A iniciativa com foco na inclusão e na responsabilidade social teve início nesta terça-feira (27/1) e possibilita, de forma voluntária, a troca de alimentos não perecíveis por acesso ao evento, ampliando a participação popular e fortalecendo ações sociais. Os itens arrecadados serão destinados a entidades assistenciais por meio do Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba.Para o acesso à Pista Solidária, será aceita a doação voluntária de 1 quilo de alimento não perecível por dia de evento, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, farinha, leite em pó, fubá, achocolatado ou enlatados. Os convites são limitados, intransferíveis e válidos exclusivamente para a data correspondente.O credenciamento será realizado com entrada pela Avenida Ângelo Bimbato, no Parque da Cultura, ponto oficial de arrecadação, por meio de cadastramento com reconhecimento facial, garantindo mais segurança, organização e agilidade na entrada do público.No caso de menores, crianças e adolescentes com menos de 16 anos somente poderão acessar o espaço acompanhados por responsável legal maior de 18 anos. Já jovens de 16 e 17 anos poderão entrar acompanhados por responsável maior de idade ou mediante autorização por escrito dos responsáveis legais.