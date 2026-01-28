Foram selecionadas seis escolas em Votuporanga e uma em Simonsen

publicado em 29/01/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria de Educação de Votuporanga publicou as diretrizes anuais para a Escola com Atividades Complementares Educacionais (Eace), o chamado contraturno. O programa oferece vagas para alunos de escola pública exercerem atividades nas suas respectivas escolas no período em que eles não participam de aulas.Para o ano letivo de 2026, serão contempladas sete escolas para os anos iniciais do ensino fundamental, e uma escola para os anos finais (lista completa abaixo). A primeira etapa para candidatar alunos às vagas é o preenchimento de um formulário eletrônico fornecido pelas escolas participantes. A segunda etapa é a entrega de documentos, que se durará até cinco dias após o final do prazo de entrega do formulário eletrônico.Para saber se a candidatura teve sucesso, os pais deverão ir até as escolas, onde estarão afixados os nomes dos alunos que vão participar e os que ficarão na fila de espera. Os alunos serão escolhidos com base em uma série de critérios, que serão comprovados via documentação entregue.CEM Benedito Israel DuarteCEM Faustino PedrosoCEM Irma Pansani MarinCEM Maria Izabel Martins De OliveiraCEM Deputado Narciso PieroniCEM Valdir Gonçalves De LimaCEM Prof. Orozimbo Furtado Filho