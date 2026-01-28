Foto: Prefeitura de Votuporanga
A Secretaria de Educação de Votuporanga publicou as diretrizes anuais para a Escola com Atividades Complementares Educacionais (Eace), o chamado contraturno. O programa oferece vagas para alunos de escola pública exercerem atividades nas suas respectivas escolas no período em que eles não participam de aulas.
Para o ano letivo de 2026, serão contempladas sete escolas para os anos iniciais do ensino fundamental, e uma escola para os anos finais (lista completa abaixo). A primeira etapa para candidatar alunos às vagas é o preenchimento de um formulário eletrônico fornecido pelas escolas participantes. A segunda etapa é a entrega de documentos, que se durará até cinco dias após o final do prazo de entrega do formulário eletrônico.
Para saber se a candidatura teve sucesso, os pais deverão ir até as escolas, onde estarão afixados os nomes dos alunos que vão participar e os que ficarão na fila de espera. Os alunos serão escolhidos com base em uma série de critérios, que serão comprovados via documentação entregue.
Lista completa de escolas:
CEM Benedito Israel Duarte
CEM Faustino Pedroso
CEM Irma Pansani Marin
CEM Maria Izabel Martins De Oliveira
CEM Deputado Narciso Pieroni
CEM Valdir Gonçalves De Lima
CEM Prof. Orozimbo Furtado Filho