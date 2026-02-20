Uma noite memorável marcou a celebração dos 20 anos do escritório Billalba Carvalho Sociedade de Advogados.

publicado em 28/02/2026

Um brinde a duas décadas de dedicação, ética e conquistas. Dr. Igor Billalba Carvalho e sua esposa, Juliana, celebram os 20 anos da Billalba Carvalho Sociedade de Advogados, reafirmando o compromisso com a excelência e a gratidão por cada parceria construída nessa jornada

Uma noite memorável marcou a celebração dos 20 anos do escritório Billalba Carvalho Sociedade de Advogados. O advogado Dr. Igor Billalba Carvalho e sua esposa, Juliana, foram os anfitriões de um evento elegante e especial, recepcionando amigos, familiares, parceiros e convidados para brindar duas décadas de uma trajetória construída com trabalho, ética e compromisso.

O jantar reuniu centenas de pessoas no salão de festas do Sindicato Rural de Votuporanga, onde foi servido um delicioso menu preparado especialmente para celebrar a data. Em clima de gratidão e confraternização, a noite foi marcada por reencontros, homenagens e pelo reconhecimento a todos que fazem parte dessa história de sucesso.

Ao longo desses 20 anos, o Billalba Carvalho Sociedade de Advogados consolidou-se pela combinação de modernidade e sofisticação com o dinamismo transformador de seus integrantes, oferecendo soluções jurídicas eficazes e personalizadas. Com atuação corporativa em constante desenvolvimento estrutural, tecnológico e humano, o escritório direciona todos os esforços para compreender as necessidades de cada cliente e retribuir sua confiança com um atendimento completo, consultivo e contencioso, sempre pautado na excelência.

Ética e transparência são princípios que norteiam cada relação construída, fortalecendo parcerias sólidas e duradouras. Com uma equipe experiente, técnica e multidisciplinar, o escritório segue assessorando empresas tanto na prevenção quanto na resolução de demandas, buscando sempre soluções criativas, seguras e eficientes — seja em cenários de crescimento ou em momentos desafiadores.