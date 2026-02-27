Cerca de 530 crianças, cujas famílias entregaram a documentação exigida entre os dias 9 e 13 de fevereiro, começam as atividades imediatamente

publicado em 27/02/2026

Em Votuporanga, contraturno volta na rede municipal nesta segunda-feira. Foto: Prefeitura de Votuporanga

A partir de segunda-feira (2/3), a Prefeitura de Votuporanga dará início às atividades das Escolas de Tempo Integral da rede municipal. Cerca de 530 crianças, cujas famílias entregaram a documentação exigida entre os dias 9 e 13 de fevereiro, começam as atividades imediatamente.Os demais estudantes inscritos serão direcionados para um Polo Externo, onde há vagas disponíveis. O espaço também oferecerá atividades complementares, incluindo ações voltadas à educação empreendedora, ampliando as oportunidades de formação dos alunos no contraturno escolar.A lista com os nomes dos estudantes contemplados está disponível na entrada das unidades escolares e no site oficial da Prefeitura, garantindo transparência ao processo. As inscrições para o programa permanecem abertas de forma contínua, e os pais ou responsáveis interessados devem procurar a secretaria da escola mais próxima para realizar o cadastro.De acordo com a secretária municipal da Educação, Silvia Letícia, a implantação do ensino em tempo integral exige planejamento e critérios bem definidos. “O tempo integral é uma estratégia fundamental para o desenvolvimento pleno dos alunos e é essencial que sua implementação ocorra de maneira organizada e justa, com critérios claros que priorizem as famílias que mais necessitam, assegurando igualdade de oportunidades”, afirmou.Mais informações sobre inscrições e funcionamento do programa podem ser obtidas diretamente nas unidades escolares ou na Secretaria Municipal da Educação, pelo telefone (17) 3405-9750, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.