publicado em 28/02/2026

Votuporanga sediou a 3ª Reunião do Conselho do Gabinete Distrital do Distrito LC-6, realizada nos dias 21 e 22 de fevereiro, nas sedes do Lions Clube de Votuporanga Brisas Suaves e do Lions Clube de Votuporanga. O encontro teve como principal objetivo a prestação de contas e a divulgação das ações desenvolvidas pelo Distrito LC-6.

Na manhã de sábado (21), na sede do Lions Clube de Votuporanga Brisas Suaves, foi realizada a Reunião do Conselho de Ex-Governadores do Distrito LC-6, ocasião em que foram analisados e debatidos temas relevantes para o fortalecimento e o crescimento do Distrito.

Ainda no sábado, aconteceu a tradicional Noite do Companheirismo, que teve como tema “Brasil Tropical”. O evento proporcionou um momento especial de descontração, integração e fortalecimento dos laços de amizade entre os companheiros Leões, reafirmando o espírito de união que caracteriza o movimento leonístico.

No domingo pela manhã, foi realizada a Sessão Plenária na sede do Lions Clube de Votuporanga, reunindo 201 Leões, representantes de quase todos os 59 Clubes que compõem o Distrito LC-6. O expressivo número de participantes evidenciou o comprometimento e a união dos clubes com as diretrizes distritais.

A 3ª RCGD foi presidida pelo Governador do Distrito LC-6, PMJF Carlos Roberto Ramos Rodrigues, associado ao Lions Clube de Mirassol, e teve como Diretor-Geral o MJF Anísio Garcia Martin Júnior, atual presidente do Lions Clube de Votuporanga.