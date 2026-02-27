Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!
Votuporanga sedia a 3ª reunião do gabinete distrital do distrito LC-6
Na manhã de sábado (21), na sede do Lions Clube de Votuporanga Brisas Suaves, foi realizada a Reunião do Conselho de Ex-Governadores do Distrito LC-6
Votuporanga sediou a 3ª Reunião do Conselho do Gabinete Distrital do Distrito LC-6, realizada nos dias 21 e 22 de fevereiro, nas sedes do Lions Clube de Votuporanga Brisas Suaves e do Lions Clube de Votuporanga. O encontro teve como principal objetivo a prestação de contas e a divulgação das ações desenvolvidas pelo Distrito LC-6. Na manhã de sábado (21), na sede do Lions Clube de Votuporanga Brisas Suaves, foi realizada a Reunião do Conselho de Ex-Governadores do Distrito LC-6, ocasião em que foram analisados e debatidos temas relevantes para o fortalecimento e o crescimento do Distrito. Ainda no sábado, aconteceu a tradicional Noite do Companheirismo, que teve como tema “Brasil Tropical”. O evento proporcionou um momento especial de descontração, integração e fortalecimento dos laços de amizade entre os companheiros Leões, reafirmando o espírito de união que caracteriza o movimento leonístico. No domingo pela manhã, foi realizada a Sessão Plenária na sede do Lions Clube de Votuporanga, reunindo 201 Leões, representantes de quase todos os 59 Clubes que compõem o Distrito LC-6. O expressivo número de participantes evidenciou o comprometimento e a união dos clubes com as diretrizes distritais. A 3ª RCGD foi presidida pelo Governador do Distrito LC-6, PMJF Carlos Roberto Ramos Rodrigues, associado ao Lions Clube de Mirassol, e teve como Diretor-Geral o MJF Anísio Garcia Martin Júnior, atual presidente do Lions Clube de Votuporanga. Realizada trimestralmente, a Reunião do Conselho do Gabinete Distrital constitui um importante encontro estratégico para o Distrito LC-6, sendo o momento em que são planejados projetos, discutidos relatórios e apresentadas orientações da Governadoria, com o propósito de fortalecer e expandir o movimento leonístico em toda a região.
