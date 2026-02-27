Participante concluiu curso de soldagem do Programa Caminhos da Capacitação, iniciativa realizada em parceria com o Governo do Estado e o Fundo Social de Solidariedade

publicado em 27/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Mais um resultado positivo da parceria entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga demonstra, na prática, como a qualificação profissional pode abrir portas e transformar vidasNathanaely Priscilla da Silva e Silva, bolsista do Programa Votuporanga em Ação, foi encaminhada para o curso de soldagem da carreta Caminhos da Capacitação, iniciativa realizada por meio da parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e o Fundo Social de Solidariedade do município.Ao abraçar a oportunidade de se profissionalizar, a participante concluiu a formação e, em pouco tempo, conquistou uma vaga com carteira assinada na empresa Facchini.Ao solicitar seu desligamento do Programa, Nathanaely celebrou a conquista e destacou o impacto da oportunidade em sua trajetória.“Vi uma possibilidade de melhorar de vida quando consegui o trabalho de bolsista. Quando veio a oportunidade de capacitação, agarrei com fé. Fiz o curso, entreguei currículo acreditando que poderia ser chamada, porque agora eu tinha qualificação”, relatou.Casos como esse reforçam a importância do investimento em cursos profissionalizantes aliados ao acompanhamento social, evidenciando que, quando a oportunidade é oferecida e acolhida, o resultado é autonomia, dignidade e inserção no mercado de trabalho formal.O secretário municipal de Direitos Humanos, Nilton Santiago, destaca que o objetivo das políticas públicas é criar caminhos reais de inclusão produtiva.“Esse é o resultado que buscamos todos os dias: preparar, acompanhar e incentivar para que as pessoas aproveitem as oportunidades. Quando vemos um bolsista conquistar emprego formal, temos a certeza de que o trabalho integrado está gerando transformação social”, aponta.A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, comemorou a conquista e ressaltou o compromisso da rede em ampliar o acesso à qualificação.“Histórias como a da Nathanaely mostram que investir em capacitação é investir em pessoas. Nosso propósito é criar pontes para que mais famílias tenham oportunidade de crescer com dignidade. Cada conquista nos motiva a continuar e ampliar esse trabalho”, destaca.Iniciativa do Fundo Social de São Paulo que leva cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas por todo o Estado, com objetivo de ampliar oportunidades de emprego, fomentando a geração de renda e independência financeira.Em novembro de 2025, o programa Caminho da Capacitação certificou mais de 100 alunos de Votuporanga nos cursos gratuitos de qualificação profissional de Soldagem, Panificação e Açougue, oferecidos pelo Governo do Estado de São Paulo