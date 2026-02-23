Entidade contesta declaração feita em sessão da Câmara e anuncia medidas institucionais e jurídicas

publicado em 27/02/2026

A sede da Secretaria da Cultura e Turismo fica no Parque da Cultura. Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoO Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga manifestou repúdio a uma declaração do vereador Cabo Renato Abdala durante a última sessão da Câmara Municipal de Votuporanga, nesta segunda-feira (23), na qual ele afirmou que “ali é terra de malandro”, se referindo à Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. Em resposta, a entidade divulgou uma “Nota pública em defesa dos servidores da Cultura”.Segundo o Sindicato, a manifestação foi motivada pela fala do parlamentar, considerada uma generalização que atinge os profissionais da área. A entidade também informou que está adotando providências institucionais e avaliando possíveis medidas administrativas, além de oferecer acompanhamento jurídico aos servidores interessados.Na íntegra, a nota afirma: “o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga vem a público manifestar repúdio à declaração feita em sessão da Câmara Municipal no dia 23 de fevereiro de 2026, pelo vereador Cabo Renato Abdala, na qual a Secretaria Municipal de Cultura foi chamada de “terra de malandro”. Generalizações desse tipo atingem diretamente todos os servidores da Pasta, profissionais que exercem suas funções com responsabilidade, dedicação e compromisso com a população. Crítica política é legítima. Fiscalização é dever do Legislativo. Mas acusação genérica, sem apresentação de fatos ou provas, não é debate. É ataque. A Constituição Federal garante a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. Nenhum servidor pode ser exposto a julgamento público coletivo sem individualização de conduta e sem procedimento formal de apuração. O Sindicato informa que: está oficiando a Câmara Municipal para posicionamento institucional; avaliará medidas administrativas cabíveis; prestará acompanhamento jurídico aos servidores que desejarem. Defender o servidor público é defender o respeito à Administração Pública e à própria democracia”.