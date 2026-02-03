Novidade amplia o acesso do público, reforça a segurança e mantém a troca voluntária de alimentos para entrada no Oba Festival 2026

publicado em 03/02/2026

Pista Solidária passa a ter cadastramento pelo celular; atendimento presencial continua no Parque da Cultura (Foto: Oba)

A Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a organização do Oba Festival, passa a oferecer cadastramento pelo celular para acesso à Pista Solidária do Carnaval 2026. A novidade amplia as opções para o público garantir o ingresso de forma antecipada, mantendo o atendimento presencial no Parque da Cultura para quem preferir realizar o credenciamento no local.O acesso à Pista Solidária continua recebendo doações voluntárias de 1 quilo de alimento não perecível por dia de evento. A entrega deverá ser feita na portaria do festival ou antecipadamente no ponto oficial de arrecadação, no Parque da Cultura. Os itens arrecadados serão destinados a entidades assistenciais por meio do Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba.Com a nova modalidade digital, todo o processo pode ser realizado pelo celular. O cadastro é feito em plataforma on-line, com criação de login por e-mail ou CPF e verificação biométrica facial obrigatória, garantindo segurança, agilidade. Após o cadastro, o participante seleciona a opção “Pista Solidária”, escolhe a data desejada e resgata o ingresso. O acesso ao sistema está disponível pelo link: https://pistasolidaria.obafestival.com.br/Cada pessoa poderá garantir um ingresso por dia de evento e credenciais intransferíveis. A biometria facial será exigida na entrada, juntamente com documento oficial com foto. O sistema impede a reutilização de credenciais e reforça o controle de público em tempo real.A Pista Solidária deve registrar grande adesão, com expectativa de aproximadamente 10 mil pessoas por dia. Diante desse cenário, a adoção do cadastramento digital fortalece a organização do fluxo de entrada, reduz filas e amplia as ações preventivas de segurança.Mesmo com a implantação do sistema on-line, a Prefeitura mantém o atendimento presencial para troca voluntária de alimentos e credenciamento no Parque da Cultura. Com atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h, com entrada pela Avenida Ângelo Bimbato.Menores de 16 anos somente poderão ter acesso ao Festival na companhia de responsável legal maior de 18 anos. Jovens de 16 e 17 anos poderão entrar com responsável maior de idade ou mediante autorização por escrito dos responsáveis legais.A iniciativa reforça o caráter social do evento, amplia a participação popular e garante mais segurança, organização e comodidade ao público.