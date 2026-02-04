Ação começa às 7h e integra as estratégias permanentes de combate ao mosquito Aedes aegypti no município

publicado em 05/02/2026

Prefeitura de Votuporanga realiza mutirão contra Dengue no São João neste sábado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Saúde, realiza no sábado (7/1) mais um mutirão contra a Dengue, desta vez nas áreas de abrangência do Consultório Municipal "Dr. Gumercindo Hernandes Morales", no bairro São João. A ação será realizada das 7h às 13h, com Agentes de Saúde percorrendo os imóveis da região.Durante a ação, os profissionais farão visitas domiciliares, orientarão os moradores sobre medidas preventivas e atuarão na eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. A iniciativa integra o conjunto de ações permanentes desenvolvidas pelo município no enfrentamento à doença, com outros bairros sendo atendidos conforme o cronograma da Secretaria da Saúde.A Vigilância Ambiental informa que todos os agentes estarão devidamente identificados com crachá e uniforme. A orientação é para que os moradores recebam os profissionais e sigam as recomendações repassadas durante as visitas.Ao final de 2025, Votuporanga contabilizou 11.786 notificações de Dengue, encerrando o ano com 5.981 casos positivos confirmados e quatro óbitos, números que reforçam a necessidade de manter ações permanentes de prevenção e o envolvimento da população ao longo de todo o ano.A secretária de Saúde, Ivonete Félix, enfatiza o risco que a dengue representa e destaca a necessidade de manter a vigilância constante. “A dengue pode evoluir rapidamente para formas graves e até ser fatal. Os números do último ano mostram que não há espaço para descuido, especialmente na estação chuvosa, quando as condições favorecem a reprodução do Aedes aegypti”, declarou.Neste ano, segundo a Secretaria da Saúde, o município contabiliza 70 casos confirmados da doença, além de outros 74 em investigação. O Boletim Epidemiológico pode ser acompanhado em tempo real pelo site oficial da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) ou pelo aplicativo Conecta Votuporanga.A Vigilância orienta a população a manter quintais livres de entulhos, eliminar recipientes que possam acumular água, como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas, além de limpar calhas, manter caixas-d’água bem vedadas e aplicar detergente ou sabão em pó diluído nos ralos internos e externos. Também é essencial lavar com frequência os bebedouros dos animais, utilizando água, bucha e sabão.