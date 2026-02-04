A ação é uma parceria com o Sest Senat

publicado em 04/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga oferece o curso gratuito de Formação para Motofretista, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A ação conta com a participação do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) e parceria com o Sest Senat.A capacitação é obrigatória para profissionais que desejam regularizar a atuação como motofretista, sendo requisito essencial para o exercício legal da atividade, com certificação oficial reconhecida pelo Detran-SP.Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente até o dia 10 de fevereiro, no Sest Senat, localizado na rua Copacabana, nº 4.722, no bairro Santa Felícia. O atendimento é realizado de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h; às sextas-feiras, das 7h às 18h; e aos sábados, das 7h às 12h.Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar foto da CNH atual (fora do plástico e aberta), prontuário da CNH original para fins de direito e certidões de distribuição de ações criminais.As aulas estão previstas para os dias 20, 21, 22 e 28 de fevereiro, das 8h às 17h40, no próprio Sest Senat.Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3585 – 0988, do Sest Senat, ou (17) 3406 – 1488, ramal 29, do CTMO.