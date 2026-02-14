Monobloco, Banda Eva, Cláudia Leitte e Veigh animam a noite de carnaval; folia começa as 17h

publicado em 16/02/2026

Foto: Oba

O último dia de festa do Oba Festival 2026 começa nesta segunda-feira (16) às 17h no Centro de Eventos Helder Henrique Galera. Os foliões vão poder contar com um elenco de atrações recheado de estrelas da música.O grupo Monobloco, conhecido pelo seu estilo de música único, volta ao Oba pronto para entregar um espetáculo contagiante, repleto de energia coletiva e aquele clima de festa que só eles sabem criar.Foliões podem esperar muita energia também de Cláudia Leitte. Seus grandes sucessos, como “Exttravasa”, “Bola de Sabão” e “Claudinha Bagunceira”, embalam multidões e transformam qualquer show em uma experiência inesquecível.A Banda Eva quer mostrar sua animação para Votuporanga. Comandada desde 2013 pelo vocalista Felipe Pezzoni, a Banda Eva mantém viva sua tradição no axé e no Carnaval baiano. Hits como “Eva”, “Arerê”, “Me Abraça” e tantos outros fazem parte da identidade do grupo e são a trilha sonora perfeita para celebrar o Carnaval.Outro que vai estrear no Oba é Veigh. Cantor de trap, ele tem uma carreira que estourou nos últimos anos. Autor de sucessos como “Novo Balanço”, “Foto da Noite”, “Perdição” e “Hollow”, ele domina as plataformas digitais e os palcos com uma presença envolvente e cheia de atitude.A rádioé a emissora oficial do Oba Festival e já iniciou a cobertura completa do maior Carnaval do interior do estado. Quando a festa começar, serão três dias de cobertura completa, com transmissões ao vivo, entrevistas e as principais informações sobre o Oba Festival.