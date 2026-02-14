Monobloco, Banda Eva, Cláudia Leitte e Veigh animam a noite de carnaval; folia começa as 17h
Foto: Oba
O último dia de festa do Oba Festival 2026 começa nesta segunda-feira (16) às 17h no Centro de Eventos Helder Henrique Galera. Os foliões vão poder contar com um elenco de atrações recheado de estrelas da música.
O grupo Monobloco, conhecido pelo seu estilo de música único, volta ao Oba pronto para entregar um espetáculo contagiante, repleto de energia coletiva e aquele clima de festa que só eles sabem criar.
Foliões podem esperar muita energia também de Cláudia Leitte. Seus grandes sucessos, como “Exttravasa”, “Bola de Sabão” e “Claudinha Bagunceira”, embalam multidões e transformam qualquer show em uma experiência inesquecível.
A Banda Eva quer mostrar sua animação para Votuporanga. Comandada desde 2013 pelo vocalista Felipe Pezzoni, a Banda Eva mantém viva sua tradição no axé e no Carnaval baiano. Hits como “Eva”, “Arerê”, “Me Abraça” e tantos outros fazem parte da identidade do grupo e são a trilha sonora perfeita para celebrar o Carnaval.
Outro que vai estrear no Oba é Veigh. Cantor de trap, ele tem uma carreira que estourou nos últimos anos. Autor de sucessos como “Novo Balanço”, “Foto da Noite”, “Perdição” e “Hollow”, ele domina as plataformas digitais e os palcos com uma presença envolvente e cheia de atitude.
Rádio oficial do Oba Festival
A rádio Cidade FM 94,7
é a emissora oficial do Oba Festival e já iniciou a cobertura completa do maior Carnaval do interior do estado. Quando a festa começar, serão três dias de cobertura completa, com transmissões ao vivo, entrevistas e as principais informações sobre o Oba Festival.