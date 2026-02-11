Juventus e Votuporanguense jogaram neste sábado de Carnaval (14) na Rua Javari, na capital
Juventus e CAV jogaram na Rua Javari (Foto: @rainermoura)
Da redação
Pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o Clube Atlético Votuporanguense foi até a Rua Javari, na capital, encarar o Juventus, na tarde deste sábado de Carnaval (14). Apesar de perder uma penalidade, a Alvinegra venceu por 1 a 0, chegou aos 15 pontos e permanece no G8.
O CAV começou a partida com Gabriel Félix; Vinícius Baracioli, Amorim, Pedro Vitor e Kauan; Feitosa, Daniel, Feijão e Rodolfo; Fernandinho e Caio Mancha.
Aos 20 minutos, Ferreira derrubou o lateral-esquerdo do CAV, Kauan, na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Anderson Feijão bateu para fora, por cima do gol. Parece que o meia escorregou na hora da cobrança. Aos 48, a Pantera abriu o placar. Caio Mancha recebeu dentro da área, na direita, rolou para Fernandinho, que chutou, Passarelli defendeu, mas no rebote o próprio atacante completou para o gol.
O Moleque Travesso teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas as melhores chances foram do CAV, e a primeira etapa terminou em 1 a 0 para a Alvinegra.
Aos 42, após cruzamento da direita, a bola foi desviada e entrou, mas o assistente marcou impedimento do Juventus. No segundo, os dois times não criaram chances de gol e a partida terminou em 1 a 0 para a Pantera. A Alvinegra volta a jogar quarta-feira (18), às 19h30, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, contra o São Bento.