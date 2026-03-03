Festa será de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, em Votuporanga

publicado em 04/03/2026

Festa será de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, em Votuporanga. Foto: Divulgação

Com entrada gratuita, o Votu International Rodeo será realizado de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, em Votuporanga, interior de São Paulo. Aé a rádio oficial do evento e terá uma cobertura especial da festa.Além da grade de shows, a festa, organizada pelo Grupo Tercio Miranda com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Votuporanga, terá montarias em touros com atletas nacionais e internacionais, premiação milionária, parque de diversões, boate, praça de alimentação, megapalco e mais.Na quinta-feira (7), Luan Santana abre a programação com seus maiores sucessos. Na sexta-feira (8), Matheus & Kauan embalam o público. No sábado (9), Rio Negro & Solimões e Alok se apresentam. Já no domingo (10), Dia das Mães, Leonardo encerra o evento.Na arena do Votu International Rodeo, sete times formados pelos melhores cowboys da atualidade enfrentam as boiadas mais temidas do país em busca de uma premiação de seis carros e três motos.Participam da disputa a Associação de Campeões de Rodeio (ACR), a Equipe Internacional, a Liga Nacional de Rodeio (LNR), a Arena Dreams Cup, a Ekip Rozeta, o Circuito Rancho Primavera (CRP) e a Top 20 RR Ecopower.Dos nove veículos que compõem a premiação, cinco serão destinados aos integrantes da equipe campeã e um ao vencedor da disputa individual. Já as três motos são entregues ao proprietário do touro eleito o melhor da competição, ao responsável pela melhor boiada e à equipe vencedora na modalidade por times.MegaestruturaCom mais de 200 mil m², o Centro de Eventos Helder Henrique Galera oferece infraestrutura completa para a realização do Votu International Rodeo, incluindo arquibancada, banheiros de alvenaria, calçamento, iluminação, vagas de estacionamento e um pavilhão coberto de quase 6 mil m².Para ampliar ainda mais a experiência do público, uma estrutura removível de alto padrão será montada, com megapalco equipado com telões de LED, jogos de luz e interatividade, além de arena, boate, parque de diversões, camarotes, Áreas VIP e praça de alimentação coberta.Área VIPNesta edição, o Votu International Rodeo terá duas opções de Áreas VIP para quem busca mais conforto e exclusividade. A primeira garante acesso facilitado à festa, entrada liberada na boate The Bull Club, bar exclusivo, banheiros de alvenaria com acesso rápido e vista privilegiada da arena e do palco.Já a Área VIP Gold amplia o pacote de benefícios, com open bar e open food, acesso à The Bull Club, entrada facilitada ao evento, banheiros de alvenaria próximos, lounge com mesas e cadeiras, espaços instagramáveis e vista privilegiada da arena e do palco.Os ingressos das Áreas VIP podem ser adquiridos de duas formas. No ponto físico, as vendas acontecem no escritório do Grupo Tercio Miranda, localizado na rua Pernambuco, nº 2451, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já de forma online, os ingressos são vendidos pelo site da Total Acesso.ServiçoVotu International Rodeo 2026Data: 7 a 10 de maioLocal: Centro de Eventos Helder Henrique Galera – Votuporanga (SP)Entrada para a pista: gratuitaIngressos Áreas VIP: https://www.totalacesso.com/events/votuinternationalrodeoOrganização: Grupo Tercio MirandaCerveja oficial: Império Puro Malte