Intervenção entre os bairros São Cosme e Jardim Universitário já alcança 84% de execução física e entra nas etapas estruturais finais

publicado em 03/03/2026

Intervenção entre os bairros São Cosme e Jardim Universitário já alcança 84% de execução física e entra nas etapas estruturais finais. Foto: Prefeitura de Votuporanga

O prefeito de Jorge Seba e o superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho, visitaram na tarde desta terça-feira, dia 3 de março, a obra de execução do barramento com transposição entre os bairros São Cosme e Jardim Universitário. A intervenção já atingiu 84% de execução física e avança para as fases estruturais finais.Durante a visita técnica, foram apresentados os serviços já concluídos, como a execução integral das estacas, dos blocos de fundação dos dispositivos e das vigas principais, além do significativo avanço nas estruturas de pilares, cortinas e lajes do canal. As etapas estruturais mais complexas já foram executadas, restando principalmente complementações estruturais, intervenções de drenagem e acabamentos.“Esta é uma obra muito esperada e que trará impacto direto no desenvolvimento das regiões Norte e Leste. É uma das mais importantes obras para os moradores daquela região. Estamos trabalhando para entregar uma cidade mais segura e sustentável para todos”, disse o prefeito Jorge Seba.O superintendente Osvaldo Carvalho reforçou o estágio avançado da intervenção. “Estamos com a parte estrutural praticamente consolidada, o que demonstra a solidez do planejamento técnico e do acompanhamento da obra. Agora avançamos para as etapas finais, mantendo o compromisso com a qualidade e com o cumprimento do cronograma”, destacou.A obra é executada por empresa contratada mediante processo licitatório e integra o programa de governo da Prefeitura de Votuporanga, com investimento aproximado de R$ 5,2 milhões em recursos próprios da Saev Ambiental.O projeto contempla a construção de uma estrutura de recebimento, amortecimento e equalização das águas pluviais no entorno do Córrego Marinheirinho, a montante da Represa Municipal Prefeito Luiz De Haro. A estrutura tem como função reduzir a velocidade das águas de chuva, reter sedimentos e minimizar o carreamento de sólidos para o reservatório, prevenindo o assoreamento e ampliando a vida útil da Represa Municipal.