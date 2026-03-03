Cursos são destinados a crianças de 8 a 10 anos, com vagas exclusivas no período da manhã

Cursos são destinados a crianças de 8 a 10 anos, com vagas exclusivas no período da manhã. Foto: Prefeitura de Votuporanga

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de Flauta Doce na Escola Municipal de Artes “João Cornachione – Oscarito”, iniciativa da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.As vagas são destinadas a crianças de 8 a 10 anos, exclusivamente no período da manhã. A modalidade integra o processo de iniciação musical, proporcionando aos alunos os primeiros contatos com teoria, ritmo, percepção sonora e prática instrumental de forma lúdica e didática.A iniciativa reforça o compromisso do município com a democratização do acesso à cultura e à educação musical, incentivando novos talentos desde a infância. As aulas são gratuitas e fazem parte das ações permanentes de formação artística promovidas pela Escola Municipal de Artes, estimulando o aprendizado musical, a disciplina e a sensibilidade cultural dos participantes.De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, a formação musical na infância contribui de maneira significativa para o desenvolvimento integral das crianças. “A música amplia horizontes, fortalece a criatividade e promove valores importantes como dedicação e trabalho em equipe. Nosso objetivo é garantir que cada vez mais crianças tenham acesso a essas oportunidades”, destacou.As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo aplicativo Conecta Votuporanga, disponível nas lojas App Store e Play Store. O download pode ser feito pelo link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download , basta procurar por Conecta Votuporanga. É inovação, conectividade e sustentabilidade no modo on. A plataforma reúne serviços públicos municipais, oferecendo mais agilidade e comodidade à população.Mais informações sobre matrículas e horários podem ser obtidas pelo telefone (17) 3422-4288.