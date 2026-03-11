Entre os itens disponíveis para arremate estão veículos e outros materiais que não possuem mais utilidade

publicado em 11/03/2026

Entre os itens disponíveis para arremate estão veículos e outros materiais que não possuem mais utilidade. Foto: Divulgação

Interessados em adquirir veículos, equipamentos e outros materiais poderão participar do leilão on-line de bens móveis inservíveis promovido pela Prefeitura de Votuporanga, marcado para o dia 24 de março, a partir das 10h.Entre os itens disponíveis para arremate estão veículos e outros materiais que não possuem mais utilidade para os serviços públicos, sendo classificados como bens inservíveis.O secretário da Administração, Dr. Leandro, explica que o leilão é uma forma de dar destinação adequada a materiais que já não atendem às necessidades da Prefeitura. “Esses bens deixam de ter utilidade para a Administração, mas podem ser aproveitados por terceiros. Além disso, os recursos arrecadados com o leilão retornam ao município e podem ser aplicados em outras ações e investimentos em benefício da população,” destaca.O leilão será realizado de forma totalmente on-line e está aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas devidamente cadastradas na plataforma da leiloeira responsável.Para participar, os interessados devem realizar cadastro prévio no site e apresentar lances para os lotes disponíveis, respeitando os valores mínimos estabelecidos em edital.A relação completa dos lotes, fotos dos materiais e demais informações podem ser consultadas diretamente no site da responsável pelo certame: (ricoleiloes.com.br).Os interessados também podem realizar visitação presencial dos bens mediante agendamento prévio junto ao setor de Patrimônio da Prefeitura, pelo telefone (17) 3405-9700, ramal 9837, ou pelo e-mail patrimonio@votuporanga.sp.gov.br.