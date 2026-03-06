Programação simultânea reunirá mais de 350 participantes em capacitações sobre liderança, vendas, finanças e marca pessoal

publicado em 10/03/2026

Programação simultânea reunirá mais de 350 participantes em capacitações sobre liderança, vendas, finanças e marca pessoal. Foto: Sebrae

A região Noroeste Paulista recebe, entre os dias 23 e 27 de março, a Semana do Empreendedorismo Feminino, com uma série de eventos simultâneos voltados à capacitação, liderança e fortalecimento de negócios liderados por mulheres. A programação será realizada em seis municípios da região e deve reunir mais de 350 participantes.A iniciativa é promovida pelo Sebrae-SP em parceria com entidades locais e busca estimular o protagonismo feminino no ambiente empresarial. Esta é a primeira iniciativa de uma programação de ações voltadas às mulheres que ocorrerá durante o ano.A abertura ocorre no dia 23 de março, às 19h, em Turmalina que recebe o encontro “Seja a direção do seu futuro: protagonismo”, com expectativa de reunir cerca de 30 participantes, na Câmara Municipal.No dia 24 de março, a programação segue em Auriflama, com a palestra “Faça suas vendas decolarem: aprenda a criar um pitch de vendas”, realizada na Câmara Municipal, a partir das 19h. A expectativa é reunir cerca de 40 participantes interessadas em aprimorar técnicas de apresentação e negociação.Já em Urânia, no dia 25 de março, às 8h30, o encontro será realizado na Câmara Municipal com o tema “Seja: construa sua marca pessoal”. A atividade contará com a participação de cerca de 40 mulheres e terá espaço para expositoras empreendedoras.Um dos principais eventos da semana ocorre em Votuporanga, no dia 26 de março, a partir das 15h30, no Parque da Cultura. O encontro, intitulado “Mulheres que lideram negócios fortes: liderança feminina, posicionamento, gestão e tomada de decisão”, deve reunir cerca de 120 participantes e contará também com feira de expositoras.Em Dolcinópolis no dia 27 de março, às 14h, o Centro Comunitário receberá a palestra “Seja a inspiração para outras mulheres”, no Centro Comunitário de Dolcinópolis, que fica na rua Santo Antônio, no Centro do município, com a expectativa de receber mais de 80 mulheres.A programação se estende ainda em Fernandópolis, entre os dias 23 e 27 de março, com cursos voltados a finanças e acesso a crédito, realizados na sede da Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis (Acif). As atividades serão realizadas no período noturno e devem reunir cerca de 40 participantes.De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP Roberta Zuculoto, a proposta da Semana Todos por Elas é ampliar o acesso das mulheres a conteúdos estratégicos de gestão. “A ideia é estimular a troca de experiências entre empreendedoras e fortalecer redes de apoio na região. A iniciativa também busca incentivar a presença feminina em espaços de liderança e decisão no ambiente empresarial”, disse ela.23/03 – 19h - TurmalinaSeja a direção do seu futuro - protagonismoCâmara Municipal de Turmalina - Rua 13 de Maio, 56824/03 – 19h - AuriflamaFaça suas vendas decolarem, aprenda a criar um Pitch de vendasCâmara Municipal de Auriflama, Rua João Pacheco de Lima, 4.460, Centro25/03 – 08h30 - UrâniaSeja: Construa sua marca pessoalCentro Comunitário Luiz Fazzio, Av. Pres. Kennedy, 578-662 - Centro, Urânia - SP, 15760-00026/03 – 15h30 - VotuporangaMulheres que lideram Negócios forte: Liderança Feminina, posicionamento, gestão e tomada de decisãoParque da Cultura, Avenida dos bancários, Jardim Alvorada27/03 –14h - DolcinópolisSeja a inspiração para outras mulheres (Presencial)Centro Comunitário de Dolcinópolis: Rua Santo Antônio, Centro, Dolcinópolis – SP23/03 a 27/03 - 19h - FernandópolisCursos de finanças e acesso a créditoAssociação Comercial e Industrial de Fernandópolis – ACIF, Avenida Primo Angelucci, 135 - Sala 01, Centro