publicado em 10/03/2026

Evento começa a partir das 7h, no Parque da Cultura; corrida conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer. Foto: Prefeitura de Votuporanga

Esporte e superação agitam o próximo domingo (15/3), com a realização da 11ª edição da Corrida RUN Avoa. O evento começa a partir das 7h, no Parque da Cultura, e promete movimentar atletas e amantes da corrida de toda cidade e região.A corrida é organizada pela Associação Votuporanguense de Atletismo (AVOA), com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.O percurso será de 6 quilômetros, com premiação do 1º ao 5º lugar para as maiores equipes, classificação geral feminino e masculino, além de faixas etárias de cinco em cinco anos e categoria para atletas com deficiência. Haverá ainda a categoria kids, de 2 a 12 anos, com percursos variando de 100 a 400 metros, concorrendo a troféus.O atleta também poderá correr fantasiado. As 10 fantasias mais criativas receberão troféus, não importando a classificação na corrida.Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, o apoio da Prefeitura a eventos como esse fortalece o esporte local. “A RUN Avoa já faz parte do calendário esportivo da cidade. Nosso apoio é uma forma de incentivar a prática esportiva, promover saúde e valorizar iniciativas que envolvem a comunidade e revelam novos talentos”, destacou.O prefeito Jorge Seba destacou a importância de manter e fortalecer eventos esportivos que já fazem parte do calendário da cidade. “Essa é uma corrida tradicional, que reúne atletas, famílias e moradores em um momento de integração e incentivo ao esporte. Apoiar iniciativas como esta também é uma forma de valorizar eventos que já fazem parte da história esportiva de Votuporanga.”Ainda restam vagas para o evento. Os interessados devem fazer a inscrição via WhatsApp pelo número (17) 99119-6939. Todos os participantes receberão medalha e camiseta alusivas ao evento, além de concorrerem ao sorteio de brindes.A cronometragem ficará por conta da Equilíbrio Esportes, com apoio de patrocinadores que acreditam e incentivam o crescimento do pedestrianismo em Votuporanga e região.11ª Corrida RUN AvoaData: 15 de marçoHorário: 7hLocal: Parque da Cultura, Votuporanga