publicado em 10/03/2026

Cerca de 90 participantes receberam orientações sobre enfrentamento à violência contra a mulher. Foto: Prefeitura de Votuporanga

Durante o evento Conecta Mulher, realizado na última sexta-feira (6), a Secretaria Municipal de Direitos Humanos promoveu uma capacitação voltada às bolsistas do Programa Votuporanga em Ação, com o tema “Violência contra a mulher: como identificar, romper e buscar ajuda”.A atividade reuniu cerca de 90 mulheres, proporcionando um espaço de informação, reflexão e orientação sobre os diferentes tipos de violência, os sinais de alerta e os caminhos para buscar apoio e proteção.A palestra foi conduzida por Kelli Regina Kamikawachi, assistente social e coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), que destacou a importância de ampliar o acesso à informação para que mais mulheres consigam reconhecer situações de violência e saibam onde procurar ajuda.O secretário da Pasta, Nilton Santiago, também participou do encontro e ressaltou a relevância de promover ações de conscientização e apoio às mulheres.“Levar informação é fundamental para que as mulheres saibam identificar situações de violência e tenham coragem de buscar ajuda. Nosso compromisso é fortalecer a rede de proteção e garantir que elas não estejam sozinhas”, afirmou.Durante a atividade, também foram apresentados os serviços que integram a rede municipal de atendimento, reforçando o compromisso da administração municipal com a promoção dos direitos das mulheres e o enfrentamento à violência de gênero.