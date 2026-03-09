Ana Flor e Melissa, que contam com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, garantiram destaque na competição

publicado em 10/03/2026

Irmãs skatistas de Votuporanga sobem ao pódio em campeonato de skate em PaulicéiaAna Flor e Melissa, que contam com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, garantiram destaque na competiçãoAs jovens skatistas Ana Flor Audi e Melissa Audi voltaram a levar o nome de Votuporanga ao pódio. As irmãs participaram do campeonato realizado no último fim de semana em Paulicéia (SP) e garantiram destaque na competição.Com apenas 8 anos, Ana Flor foi a grande campeã da categoria Feminino Open, que reúne competidoras de todas as idades. Já sua irmã, Melissa, de 12 anos, também teve excelente desempenho e conquistou o terceiro lugar.Representando Votuporanga e o Centro Universitário de Votuporanga (Unifev), as atletas demonstraram talento, técnica e determinação nas pistas, mostrando o crescimento e a força do skate feminino no município.O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destaca o desempenho das jovens atletas e a presença de Votuporanga nas competições da modalidade. “Elas seguem acumulando conquistas e demonstrando que Votuporanga está muito bem representada nas pistas. Esse resultado reflete o esforço das atletas e o trabalho de incentivo ao esporte que buscamos fortalecer no município”, aponta.O prefeito Jorge Seba ressalta o orgulho do município com o desempenho das jovens atletas. “É motivo de grande alegria ver nossas crianças e adolescentes representando tão bem Votuporanga em competições regionais. A Ana Flor e a Melissa são exemplos de dedicação e talento, e mostram como o incentivo ao esporte faz a diferença na formação dos nossos jovens”, finaliza.