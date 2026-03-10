Imunização é obrigatória para bovinos e bubalinos entre três e oito meses de idade

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Está em andamento em todo o Estado de São Paulo a Campanha de Vacinação contra a Brucelose. Os produtores rurais têm até o dia 30 de junho para realizar a imunização dos animais.A Divisão de Agricultura, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, orienta os pecuaristas sobre a importância de cumprir o prazo. De acordo com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, a vacina é obrigatória para bovinos e bubalinos fêmeas com idade entre três e oito meses.Por se tratar de uma vacina viva, que pode causar infecção em quem a manipula, a aplicação deve ser feita exclusivamente por médico-veterinário cadastrado no sistema da Defesa Agropecuária. Além de garantir a correta aplicação do imunizante, o profissional também é responsável por emitir o atestado de vacinação, documento que deve ser mantido pelo produtor.Mais informações sobre a vacinação, incluindo a relação dos veterinários cadastrados, podem ser obtidas na Defesa Agropecuária, que atua na Casa da Agricultura, localizada na Rua Itacolomi, nº 3.096, no bairro Vila Marin ou pelo telefone (17) 3421-3188.