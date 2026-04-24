Iniciativa gratuita avalia conhecimento dos alunos e contribui para uma preparação mais eficiente rumo ao ensino superior

publicado em 24/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Os alunos do Cursinho Regina Nunes participarão, nos dias 24 e 27 de maio, de um pré-simulado preparatório para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). A ação tem como principal objetivo avaliar o desempenho dos estudantes e aprimorar a preparação para uma das principais portas de entrada para o ensino superior no país.As aulas do cursinho tiveram início no começo de março e atualmente atendem cerca de 30 jovens de baixa renda. O pré-simulado será uma importante ferramenta para medir o nível de conhecimento dos participantes, permitindo identificar as disciplinas e conteúdos em que os alunos apresentam mais dificuldades. Com base nesses resultados, a equipe pedagógica poderá direcionar melhor as estratégias de ensino, tornando o aprendizado mais eficiente e focado nas necessidades de cada estudante.A iniciativa é uma conquista do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, além da parceria com a Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) e a Uneafro (União de Núcleos de Educação Popular Afro-Brasileira).Mais do que um simulado, a ação representa um passo importante na trajetória educacional dos alunos, oferecendo suporte contínuo e acompanhamento durante todo o processo de preparação para o ENEM.“O Cursinho Regina Nunes é uma iniciativa que representa inclusão, oportunidade e transformação social. Quando oferecemos acesso gratuito à educação de qualidade, estamos criando caminhos reais para que esses jovens possam sonhar e conquistar uma vaga na universidade. O pré-simulado é uma etapa importante desse processo, pois permite acompanhar o desenvolvimento dos alunos e fortalecer ainda mais a preparação para o ENEM”, destaca o secretário de Direitos Humanos, Nilton SantiagoO Cursinho Regina Nunes tem se consolidado como um relevante espaço de apoio educacional no município, proporcionando ensino gratuito e incentivo para estudantes que desejam ingressar na universidade e transformar suas realidades por meio da educação.Com duração de oito meses, o curso é voltado para jovens a partir dos 16 anos, adultos, pessoas com deficiência (PcD), população negra, comunidades quilombolas, povos indígenas e toda a comunidade interessada em se preparar para novos desafios acadêmicos e profissionais.