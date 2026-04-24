Foto: IFSP
O Campus Votuporanga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) tem inscrições abertas até 24 de maio para o curso de Pós-graduação lato sensu de Gestão em Tecnologia da Informação e Comunicação. As 20 vagas serão preenchidas por Análise de Currículo. Qualquer pessoa com curso superior pode se candidatar, independente de atuar ou não na área de TI.
O curso de especialização é noturno, tem duração de 18 meses, carga horária total de 450 horas e tem como foco a Gestão de Projetos, abordando tópicos emergentes do mercado de trabalho. A formação é presencial com 2 encontros por semana,
entre 19h e 22h30, com início previsto para 4 de agosto de 2026.
Inscrições. São gratuitas e devem ser feitas por meio de preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da instituição:
vtp.ifsp.edu.br
O IFSP Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, número 3014, Bairro Pozzobon, na Zona Norte de Votuporanga. Em caso de dúvidas, os interessados podem enviar e-mail para: cra.vtp@ifsp.edu.br