Inscrições estão abertas para empreendedores interessados em aprender a utilizar IA como ferramenta de crescimento e inovação

publicado em 23/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A transformação digital já é uma realidade e quem empreende precisa acompanhar esse movimento para se manter competitivo no mercado. Pensando nisso, empreendedores de Votuporanga e região terão a oportunidade de aprender, na prática, como utilizar a Inteligência Artificial (IA) a favor de seus negócios.Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita “Faça a Inteligência Artificial trabalhar para o seu negócio”, uma iniciativa promovida pelo Sebrae em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.A capacitação foi desenvolvida especialmente para quem deseja compreender como a IA pode ser aplicada de forma estratégica no cotidiano empresarial. Durante o encontro, os participantes terão acesso a conteúdos práticos sobre o uso de ferramentas inteligentes que auxiliam na criação de conteúdo, automação de processos, atendimento ao cliente e gestão empresarial.Além disso, a oficina irá apresentar caminhos para aumentar a produtividade, otimizar o tempo e identificar tendências de mercado, contribuindo diretamente para a melhoria dos resultados e fortalecimento da presença digital das empresas.A atividade será realizada no dia 29 de abril, das 18h30 às 22h30, na Sala Sebrae, localizada na Avenida Wilson de Souza Foz, nº 5.137.Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do link:https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5gwBtdYsvPiBEmMdlOXDnOqBUM0FWQVdQRFgxSFhIVEM5MzRXVlNROVQwRiQlQCN0PWcu&route=shorturlMais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9460.