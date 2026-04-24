Capacitação presencial, realizada em parceria com a Prefeitura, apresenta aplicações práticas da IA para aumentar produtividade

publicado em 24/04/2026

Foto: Sebrae

Empreendedores interessados em modernizar a rotina e ampliar as vendas com apoio da Inteligência Artificial (IA) terão uma oportunidade gratuita de capacitação em Votuporanga nesta quarta-feira, 29 de abril. Promovido pelo Sebrae-SP em parceria com a Prefeitura, o curso presencial pretende mostrar, de forma prática, como ferramentas de IA podem ser incorporadas ao dia a dia dos pequenos negócios para ganhar eficiência, economizar tempo e melhorar a comunicação com clientes.A formação será realizada das 18h30 às 22h30, na sede do Sebrae-SP em Votuporanga, com vagas limitadas. A proposta é aproximar tecnologias antes vistas como distantes da realidade do empreendedor local, traduzindo conceitos em aplicações simples, como criação de conteúdo para redes sociais, organização de tarefas, atendimento automatizado e estratégias de vendas mais inteligentes.De acordo com Evelise Galbe, consultora de negócios do Sebrae-SP, a iniciativa faz parte das ações de estímulo à transformação digital dos pequenos negócios, especialmente em um cenário em que a inteligência artificial deixa de ser tendência e passa a ocupar lugar central nas rotinas produtivas. Ao incorporar essas ferramentas, empreendedores conseguem reduzir etapas operacionais repetitivas e dedicar mais tempo à gestão e ao relacionamento com clientes.“A inteligência artificial já está acessível para os pequenos negócios e pode ser utilizada de forma prática no dia a dia. O curso foi pensado justamente para mostrar caminhos simples e eficientes para aumentar produtividade e apoiar estratégias de vendas”, destaca.A capacitação é gratuita e voltada a empreendedores, microempresários e pessoas interessadas em iniciar ou aprimorar o uso de ferramentas digitais no negócio próprio. As inscrições podem ser realizadas pelo formulário online:https://forms.office.com/r/eagEcU5DTJ.O encontro será realizado na unidade do Sebrae-SP em Votuporanga localizada na Avenida Wilson de Souza Foz, nº 5.137.