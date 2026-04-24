Equipes percorrem imóveis neste sábado com orientações e eliminação de criadouros do mosquito

publicado em 24/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Como parte do cronograma permanente de enfrentamento à dengue, o bairro São João será atendido neste sábado (25), das 7h às 13h, por um mutirão coordenado pela Secretaria da Saúde nas áreas de abrangência do Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”.Durante a mobilização, agentes de saúde percorrerão os imóveis da região com visitas domiciliares, orientação aos moradores sobre medidas preventivas e eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação integra o planejamento contínuo desenvolvido pela Prefeitura de Votuporanga, com atendimento programado também para outros bairros que apresentam maior adensamento de casos.A Vigilância Ambiental informa que todos os agentes estarão devidamente identificados com crachá e uniforme. A orientação é que os moradores recebam as equipes e sigam as recomendações repassadas durante as visitas.A secretária da Saúde, Ivonete Félix, reforça a necessidade de vigilância constante e da participação ativa da população. “A dengue é uma doença séria, que pode evoluir rapidamente para formas graves e até levar à morte. Não há espaço para descuido. O combate começa dentro de casa e depende do cuidado diário de cada morador. Pequenas atitudes fazem grande diferença e são fundamentais para proteger famílias inteiras e toda a comunidade”, afirmou.Neste ano, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (24/4) pela Secretaria da Saúde, o município contabiliza 281 casos confirmados da doença, além de outros 95 em investigação.O Boletim Epidemiológico pode ser acompanhado em tempo real pelo site oficial da Prefeitura de Votuporanga ou pelo aplicativo Conecta Votuporanga.Entre as principais orientações da Vigilância estão manter quintais livres de entulhos, eliminar recipientes que possam acumular água, como garrafas, pratos de vasos e sacolas plásticas, limpar calhas, manter caixas-d’água vedadas e aplicar detergente ou sabão em pó diluído nos ralos internos e externos. Também é fundamental lavar com frequência os bebedouros dos animais, utilizando água, bucha e sabão.