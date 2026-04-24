Encontro reuniu profissionais para discutir práticas de cuidado em Fisioterapia e Terapia Ocupacional

publicado em 24/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Recentemente, a Comunidade São Francisco de Assis sediou a capacitação “Proteger e Cuidar: Direitos da Criança e do Adolescente na Prática da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional”, iniciativa realizada com apoio da Secretaria da Saúde.A ação teve como objetivo qualificar profissionais da área para uma atuação mais humanizada e alinhada à garantia de direitos de crianças e adolescentes, fortalecendo práticas de cuidado que respeitem o desenvolvimento integral e a proteção desse público.O encontro contou com apoio do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (CREFITO-3), representado pelo presidente Jefferson Azevedo, fisioterapeuta, pela terapeuta ocupacional Dra. Larissa Monteiro e por demais profissionais interessados na temática.Durante a capacitação, foram abordados aspectos relacionados à garantia de direitos, ética profissional e práticas de cuidado voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes, contribuindo para o aprimoramento técnico e humanizado dos serviços prestados.A secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, destacou a importância da formação continuada dos profissionais. “Capacitações como essa fortalecem o atendimento humanizado e garantem que nossos profissionais estejam preparados para atuar com responsabilidade e sensibilidade no cuidado com crianças e adolescentes.”O encontro também contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; da presidente da entidade, Luzia Pupim; e do vereador Emerson Pereira.