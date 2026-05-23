Empresário Fernando Caroba aposta na experiência de mais de duas décadas no setor automotivo para oferecer um novo conceito em cuidado e performance para veículos

publicado em 23/05/2026

FC Lubrificantes chega a Votuporanga unindo tradição de mercado e inovação

Votuporanga ganha neste sábado (23) um novo empreendimento no setor automotivo. A FC Lubrificantes inaugura oficialmente seu novo centro automotivo, localizado na Rua Pernambuco, nº 2675, marcando o início de uma nova experiência automotiva na cidade. A inauguração acontece a partir das 10 horas e será aberta ao público. Clientes, amigos, parceiros e toda a população estão convidados para participar deste grande momento, que contará com um coquetel especial para recepcionar os convidados e apresentar a nova estrutura da empresa. À frente do empreendimento está o empresário Fernando Caroba, ao lado da esposa, Néia Anjos. Juntos, eles apostam em um novo conceito de cuidado e performance automotiva, unindo experiência, tecnologia, estrutura moderna e compromisso com os clientes. Fernando atua no setor automotivo desde 1998, quando iniciou sua trajetória na cidade de Americana.Em 2002, passou a desenvolver seu trabalho em Votuporanga, onde construiu uma sólida experiência no segmento. “Foi uma caminhada de muito aprendizado, dedicação e relacionamento com os clientes. O setor automotivo exige atualização constante, e cada dia é uma oportunidade de aprender mais”, destacou o empresário. Segundo Fernando, a decisão de abrir a FC Lubrificantes surgiu após o encerramento da sociedade em uma outra empresa do ramo. Com a experiência adquirida ao longo dos anos e o incentivo da esposa, ele decidiu iniciar um novo projeto próprio. “Tive um grande apoio da minha esposa, que acreditou no projeto desde o começo e me incentivou a continuar fazendo aquilo que sempre gostei. Isso foi fundamental para que a FC Lubrificantes saísse do papel”, afirmou.O novo centro automotivo chega oferecendo serviços como troca de óleo para carros, caminhões e máquinas, além de alinhamento, balanceamento, suspensão e freios. A proposta é oferecer um atendimento completo, com transparência, honestidade e responsabilidade. “Os clientes podem esperar um atendimento de confiança, com qualidade e compromisso. Queremos que cada pessoa tenha segurança ao deixar seu veículo conosco”, ressaltou Fernando. Os atendimentos da FC Lubrificantes começam oficialmente na próxima segunda-feira, das 7h30 às 18h. Com foco na excelência dos serviços e no relacionamento com os clientes, a empresa chega ao mercado com o slogan: “Soluções que constroem confiança”.