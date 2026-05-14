Saiba mais sobre essa polêmica

publicado em 20/05/2026

Foto: Arquivo Pessoal

*Dra. Elaine Fefin??Segundo a Dra. Elaine Fefin a Água com gás não faz mal à saúde na maioria dos casos — ela pode até oferecer alguns benefícios, dependendo de como é consumida:? Benefícios da água com gás• Hidratação eficiente: assim como a água sem gás, ela ajuda a manter o corpo hidratado.• Auxílio na digestão: pode ajudar a aliviar a sensação de estômago pesado e estimular a digestão.• Combate à prisão de ventre: algumas pessoas relatam melhora no trânsito intestinal.• Alternativa saudável a refrigerantes: especialmente quando combinada com frutas ou ervas, pode ser uma opção refrescante sem açúcar.?? Possíveis efeitos colaterais• Gases e inchaço abdominal: o gás carbônico pode causar desconforto em algumas pessoas, especialmente se consumido em excesso.• Sódio em algumas marcas: algumas águas com gás adicionam sódio, o que pode ser um problema para quem precisa controlar a ingestão desse mineral.?? Mito desmentidoPesquisadores destacam que não há evidências de que a água com gás cause danos à saúde, desde que consumida com moderação.Se você gosta da efervescência, pode continuar bebendo tranquilamente — só fique atento à composição no rótulo. Quer saber como ela se compara com outras bebidas? Posso te mostrar!?? Impactos específicos no corpo• Dentes: a água com gás é levemente ácida por causa do dióxido de carbono, o que pode contribuir para erosão do esmalte dentário se consumida em excesso. Mas o risco é muito menor do que o de refrigerantes ou sucos ácidos.• Ossos: ao contrário de um mito comum, não há evidência de que a água com gás cause perda de densidade óssea. Estudos mostram que bebidas com cafeína e fosfatos (como refrigerantes) são mais preocupantes nesse aspecto.• Estômago: pode causar sensação de saciedade mais rápida, o que pode ser útil para quem quer controlar o apetite. Por outro lado, pessoas com refluxo ou gastrite podem sentir desconforto com o gás.?? Água com gás saborizada: atenção aos ingredientes• Muitas versões saborizadas contêm adoçantes artificiais, aromas, ou até açúcar. É importante ler o rótulo para garantir que não está consumindo algo semelhante a um refrigerante disfarçado.?? Pode dar para crianças?Sim, mas com moderação. Crianças podem sentir mais desconforto com o gás, e o ideal é evitar versões com aditivos.?? Pode substituir a água comum?Sim, desde que não haja contraindicações pessoais. Mas é bom variar e incluir água sem gás também, especialmente em atividades físicas intensas.*Dra. Elaine Fefin é nutricionista e colunista do jornal A Cidade