Ele faleceu na manhã desta Quinta-feira (7)

publicado em 07/05/2026

Foto: Arquivo Pessoal

O velório de Tião Carmona, um símbolo votuporanguense do incentivo à cultura sertaneja, será realizado nesta sexta-feira (8), das 7h às 17h no Velório Municipal de Votuporanga, seguido do enterro no Cemitério Municipal.

Sebastião Carmona faleceu na manhã desta quinta-feira (7), aos 85 anos.

Figura muito querida e respeitada em Votuporanga, Tião construiu uma trajetória marcada pelo amor aos rodeios e pela dedicação ao setor agropecuário. Grande entusiasta da cultura sertaneja, foi também um dos incentivadores das festas tradicionais da cidade, contribuindo de forma significativa para manter vivas as raízes e costumes locais.

Sempre presente nas causas sociais, destacou-se ainda por sua participação ativa em eventos e ações beneficentes, especialmente junto ao Lions Clube de Votuporanga, deixando um legado de solidariedade e compromisso com a comunidade.

Tião Carmona deixa a esposa, Ivanilde Gomes, e o filho, Ivan, além de inúmeros amigos e admiradores.