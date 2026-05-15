Encontro será realizado das 9h às 13h, na Praça Cívica, reunindo apaixonados por futebol de todas as idades

publicado em 15/05/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga realiza neste sábado (16), a tradicional troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo, uma ação gratuita voltada para toda a comunidade. O encontro será realizado das 9h às 13h, na Praça Cívica, reunindo apaixonados por futebol de todas as idades.O objetivo da iniciativa é incentivar o fortalecimento de vínculos sociais, a integração entre famílias e amigos e proporcionar a oportunidade de trocar figurinhas repetidas, ajudando crianças, adolescentes, adultos e idosos a completarem seus álbuns da Copa.A equipe da Secretaria estará no local com mesa e tenda de apoio para organizar a atividade e acolher os participantes. A organização reforça que não será permitida a venda de figurinhas durante o evento, sendo a ação exclusivamente destinada à troca entre os participantes.Segundo o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, a proposta vai além do futebol.“A troca de figurinhas é uma atividade simples, mas cheia de significado. Ela aproxima as pessoas, estimula a convivência saudável e resgata o espírito coletivo que a Copa do Mundo desperta em todos nós. Queremos ver famílias reunidas, crianças socializando e a comunidade ocupando os espaços públicos com alegria.”A participação é aberta ao público e não exige inscrição prévia. Basta levar o álbum e as figurinhas repetidas para participar.