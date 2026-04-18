A cidade volta ao circuito nacional com grandes nomes da montaria em touros e transmissão ao vivo

publicado em 30/04/2026

Wingson Henrique, campeão em Bragança Paulista 2026, a bordo do touro Divorcio na grande final. Crédito: Alberto Gonzaga

A PBR Brazil desembarca pelo segundo ano consecutivo em Valentim Gentil, interior de São Paulo, para a realização do maior campeonato de montaria em touros do mundo. Entre os dias 29 de abril e 02 de maio, no Recinto de Exposições da cidade, os melhores competidores duelam por uma vaga na grande final. Aé a rádio oficia da festa e realizará a cobertura completa do evento.A etapa da PBR em Valentim Gentil se tornou destaque na região noroeste do estado de São Paulo e vem crescendo a cada ano. Importante no cenário nacional, a competição na cidade somará pontos para o Campeonato Brasileiro e para o ranking global.“Estamos com grandes expectativas para a etapa deste ano e estamos trabalhando para que seja uma competição em altíssimo nível, do jeito que a história da arena de Valentim Gentil merece. É uma região onde o público é apaixonado pelo nosso esporte, onde temos uma enorme base de fãs e temos a certeza que cada montaria será ainda mais emocionante,” destaca o tricampeão mundial Adriano Moraes, presidente da PBR Brazil.Serão 26 atletas competindo durante quatro dias em busca da fivela de campeão. Nesta quarta-feira (29), o primeiro round terá início às 21h. A partir de quinta-feira (30), com transmissão do BandSports às 20h45 todos os dias, teremos a disputa do segundo round. Na sexta-feira (01), a arena receberá o terceiro round e no sábado (02), o último confronto antes da grande final. Após o quarto round, os oito melhores atletas com maior somatória retornam para a final.Embalado pelo triunfo em Bragança Paulista no último final de semana, Wingson Henrique quer entrar de vez na disputa pelo título nacional, apesar da distância em relação aos primeiros colocados do ranking.“O título em Bragança teve um significado enorme para mim e aumentou a minha confiança no campeonato. Agora já estou com a cabeça na etapa de Valentim, sabendo que será uma competição muito difícil. Estou preparado, concentrado e quero conquistar mais uma fivela’’, disse Wingson Henrique.Além da transmissão ao vivo pelo BandSports, os melhores momentos da etapa poderão ser acompanhados no programa Mundo PBR, exibido na quarta-feira seguinte no canal.Criada em 1992, a PBR (Professional Bull Riders) se consolidou como a maior organização de montaria em touros do mundo e como um fenômeno esportivo global. Com sede em Fort Worth, no Texas, reúne atletas de diversos países e promove mais de 200 eventos por ano, além de manter divisões internacionais e presença em mercados importantes da modalidade. No Brasil desde 2006, a PBR Brazil realizará 40 etapas na temporada 2026, com premiação total superior a R$ 3,5 milhões ao longo do campeonato. A Final Nacional deste ano acontecerá durante a 71ª Festa do Peão de Barretos, entre os dias 20 e 23 de agosto, com premiação superior a R$ 600 mil. Ao fim da temporada, o campeão brasileiro receberá premiação equivalente a R$ 500 mil, incluindo uma Mitsubishi Triton Katana e R$ 200 mil em dinheiro.