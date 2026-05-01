Com ações em diversos municípios do Noroeste Paulista, iniciativa contará com loja colaborativa, capacitações, regularização e palestra regional sobre emissão de nota fiscal eletrônica

publicado em 14/05/2026

Foto: Sebrae

O Sebrae-SP realizará atendimentos gratuitos, palestras, orientações sobre formalização e ações de regularização durante a Esquenta Semana do MEI e a Semana do MEI 2026 em municípios da região Noroeste Paulista. A programação ocorre entre os dias 15 e 29 de maio, com atividades presenciais e on-line voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs).As atividades do Esquenta Semana do MEI começam na semana do dia 18 de maio e têm como foco orientar microempreendedores individuais sobre gestão, formalização e oportunidades de crescimento. Profissionais da beleza, pedreiros, pintores, eletricistas, encanadores, marceneiros, costureiras e trabalhadores autônomos em geral estão entre os públicos-alvo das ações.Durante a Semana do MEI, os postos do Sebrae Aqui da região seguirão uma programação conjunta. No dia 25 de maio, os atendimentos estarão voltados para a emissão da declaração anual do MEI. Já no dia 26, as orientações terão foco na formalização de novos empreendedores. Em 27 de maio, a mobilização será direcionada à regularização de débitos e parcelamentos. Encerrando a programação regional, no dia 28 de maio será realizada uma palestra on-line voltada para toda a região sobre emissão de nota fiscal eletrônica pelo MEI.Na região de Jales, duas lojas colaborativas irão integrar a programação da Esquenta Semana do MEI. Em Turmalina, a ação ocorre no dia 19 de maio, a partir das 18h, na Praça Central, durante a feira do município. Já em Populina, a loja colaborativa será realizada no dia 21, também às 18h, na Praça Central. Os participantes das feiras e microempreendedores parceiros serão convidados a participar da palestra regional sobre nota fiscal eletrônica.Em Nhandeara, a programação contará com a palestra “Estratégias e Técnicas de Persuasão para Vendas”, marcada para o dia 20 de maio. Já no dia 29, o município recebe uma loja colaborativa na Praça da Matriz, reunindo empreendedores locais para exposição e divulgação de produtos e serviços.Em Ouroeste, a programação da Semana do MEI também contará com uma Loja Colaborativa no dia 27 de maio, às 19h, na Biblioteca Municipal. A ação reunirá microempreendedores locais para exposição de produtos e serviços.Fernandópolis será o principal polo das ações da Esquenta Semana do MEI na região. Entre os dias 15 e 22 de maio, o Sebrae-SP realizará atendimentos gratuitos das 13h às 19h no Recinto de Exposições de Fernandópolis, durante a Expô Fernandópolis. Além dos atendimentos, uma loja colaborativa funcionará ao longo de todos os dias do evento, ampliando a visibilidade dos pequenos negócios locais.Os microempreendedores interessados em participar das ações da Esquenta Semana do MEI e da Semana do MEI podem consultar a programação completa de cada município por meio do link https://contato.sebraesp.com.br/semanadomei . No endereço, estão disponíveis informações sobre palestras, atendimentos, oficinas e lojas colaborativas realizadas nas cidades da região Noroeste Paulista.