Ambientes revitalizados proporcionam mais acolhimento e qualidade no cuidado às crianças

publicado em 30/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Crianças atendidas pelo Centro de Atenção Psicossocial Infantil “Dr. Miguel Zeitune Leão” (CAPSi) agora contam com ambientes remodelados e mais acolhedores em Votuporanga. As melhorias foram viabilizadas por meio de Projetos Integradores desenvolvidos por estudantes do curso Técnico em Enfermagem do Senac, atividades práticas que conectam a formação técnica às demandas reais da comunidade. O CAPSi é uma unidade especializada da Prefeitura de Votuporanga, vinculada à Secretaria da Saúde, voltada ao acompanhamento psiquiátrico e psicológico de crianças.A iniciativa partiu da turma do curso, que realizou visitas técnicas à unidade e, em diálogo com a equipe multiprofissional, identificou a necessidade de tornar os espaços de atendimento mais humanizados. Com base nesse diagnóstico, os estudantes elaboraram e executaram ações que resultaram na transformação de duas salas da unidade. No caso do espaço utilizado pelas psicólogas, as demandas específicas foram apontadas pelas próprias profissionais, contribuindo para a construção das soluções aplicadas.Uma das salas revitalizadas foi a utilizada pelas psicólogas, que recebeu nova pintura, ambientação lúdica e decoração planejada para tornar o ambiente menos clínico e mais acolhedor. Para viabilizar melhorias na estrutura, como a aquisição de poltronas, os próprios estudantes organizaram rifas, mobilizando recursos e engajando a comunidade no projeto.Além disso, a Sala de Acolhimento, estruturada anteriormente por outra turma do curso, também por meio de Projeto Integrador, mas já desgastada pelo uso contínuo, passou por revitalização completa. O espaço foi totalmente repintado e recebeu novos mobiliários e recursos lúdicos, como mesas infantis, brinquedos e uma casinha de madeira com painel sensorial, ampliando as possibilidades de interação e recepção das crianças.A ação contou com apoio da comunidade, que contribuiu com doações de materiais e mão de obra, reforçando o espírito de colaboração e cuidado coletivo.Os atendimentos nos novos ambientes já foram iniciados, beneficiando diversas crianças acompanhadas pelo CAPS Infantil, que passam a contar com espaços mais adequados para o acolhimento e desenvolvimento das atividades terapêuticas.A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destacou a importância de iniciativas voltadas à humanização do atendimento. “Ambientes acolhedores fazem toda a diferença no cuidado com as crianças. Esse projeto demonstra sensibilidade e compromisso com a qualidade do atendimento oferecido à nossa população.”Ela também ressaltou a relevância da parceria com instituições de ensino. “A aproximação entre ensino e serviço fortalece o Sistema Único de Saúde e contribui para a formação de profissionais mais preparados e humanizados.”A gerente do Senac Votuporanga, Eliane Godoi, destacou o papel da parceria na formação dos estudantes. “Os Projetos Integradores aproximam os estudantes da realidade do serviço público e reforçam o compromisso do Senac com a formação cidadã e humanizada. É gratificante contribuir com uma iniciativa que gera impacto direto na comunidade e no cuidado com as crianças.”