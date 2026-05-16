Evento realizado de 11 a 13 de maio, em Votuporanga, promoveu reflexões sobre inovação, metodologias ativas e segurança digital no ambiente escolar

publicado em 16/05/2026

VIII Jornada Pedagógica da Faculdade Futura reúne especialistas e debate impactos das tecnologias digitais na educação (Foto: Futura)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA VIII Jornada Pedagógica do curso de Pedagogia da Faculdade Futura foi realizada entre os dias 11 e 13 de maio, das 19h às 22h, na sede da instituição, em Votuporanga, reunindo professores, estudantes e convidados em debates voltados aos desafios da educação contemporânea. Neste ano, o evento teve como tema “A integração das tecnologias digitais na educação: entre a mediação pedagógica e os desafios da contemporaneidade”.Ao longo da programação, especialistas abordaram os impactos das transformações tecnológicas no ambiente escolar, promovendo discussões sobre metodologias ativas, mediação pedagógica, inovação educacional e segurança digital.Para a gestora da Futura, Driely Cristina dos Santos, o encontro representou um importante momento de reflexão, troca de experiências e fortalecimento do compromisso com uma educação mais humana, inovadora e transformadora. “Ao longo do evento, tivemos a oportunidade de discutir práticas pedagógicas contemporâneas, metodologias ativas e os desafios da educação diante das constantes transformações sociais e tecnológicas. Mais do que um encontro acadêmico, a Jornada proporcionou um espaço de construção coletiva do conhecimento, valorizando o papel do educador como agente de desenvolvimento humano e transformação social”, afirmou.A coordenadora do curso de Pedagogia, Elimeire Alves de Oliveira, destacou que a escolha do tema deste ano permitiu ampliar as reflexões sobre o trabalho docente diante das mudanças tecnológicas e sociais. Segundo ela, “ao escolher como tema central as tecnologias e os desafios da educação contemporânea, a Jornada Pedagógica promoveu importantes reflexões sobre o trabalho docente, destacando tanto o uso consciente e significativo das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem quanto a necessidade de utilizá-las de forma segura em uma sociedade cada vez mais conectada”.Na primeira noite do evento, o professor Ivair Fernandes de Amorim, pós-doutor pela Universidade Federal de São Carlos e docente do Instituto Federal de São Paulo, apresentou a palestra “A integração das tecnologias digitais na educação: questões fundamentais para diferenciar tecnologias e quinquilharias”. “A tecnologia é expressão da sociedade e da cultura do seu tempo. A educação deve, portanto, promover sua integração nas atividades escolares. No entanto, não se pode perder de vista o mais importante: o ensino e a aprendizagem. Desse modo, propus reflexões fundamentais para que os artefatos tecnológicos não sejam adotados como quinquilharias na sala de aula, mas como recursos que dão significação aos conteúdos, contribuindo para uma formação coerente com o contexto histórico-social em que vivemos”, destacou o professor.Na segunda noite, o professor Osvandre Alves Martins, doutor pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e pesquisador em tecnologias educacionais, ministrou a palestra “Reflexões acerca das oportunidades e desafios da aplicação de Metodologias Ativas e Tecnologias Digitais em sala de aula”. “As metodologias ativas e as tecnologias digitais têm ganhado destaque, sendo indicadas para o enfrentamento dos desafios da educação no século XXI. Há cerca de uma década, ao conhecer in loco detalhes do sistema educacional finlandês e constatar a aplicação desses recursos como elementos responsáveis pelo desempenho que o tornou mundialmente famoso, optei por intensificar a atenção a eles e adotá-los em meu ofício. Desde então, venho observando as oportunidades, os efeitos e os desafios inerentes a essa decisão. No evento, tivemos a oportunidade de dialogar e refletir sobre as possíveis vantagens, necessidades, dificuldades e efeitos colaterais — ou adversos — de sua aplicação, analisando-os de forma racional e crítica”, afirmou.O encerramento da VIII Jornada Pedagógica ocorreu com a palestra “Internet segura para crianças e adolescentes”, conduzida por integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo em Votuporanga, entre eles o capitão da PM, André Navarrete, comandante da 3ª Companhia da PM de Votuporanga, além dos instrutores do Proerd, cabo Marchioto e cabo Murari. A atividade abordou temas relacionados à segurança digital, cyberbullying e ao uso consciente da internet.