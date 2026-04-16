A creatina é um dos suplementos mais populares entre atletas e entusiastas do fitness.

publicado em 29/04/2026

Foto: Arquivo Pessoal

*Dra. Elaine FefinA creatina é um dos suplementos mais populares entre atletas e entusiastas do fitness.Utilizada há décadas, a creatina em cápsula oferece uma forma conveniente de aumentar os níveis dessa substância no organismo, proporcionando benefícios no desempenho físico e no ganho de massa muscular.A creatina é uma substância naturalmente presente no organismo, encontrada principalmente nos músculos. Ela desempenha um papel crucial no fornecimento de energia durante atividades de alta intensidade e curta duração, como levantamento de peso e corrida. Mas, apesar de estar presente no organismo, a suplementação é indicada, especialmente para quem deseja hipertrofia.A creatina em cápsulas é uma forma concentrada de creatina monohidratada, disponível em forma de comprimido ou cápsula, facilitando sua ingestão.A creatina em cápsulas oferece uma série de benefícios para os praticantes de atividades físicas. Alguns dos principais benefícios incluem:Aumento da força muscularMelhora do desempenho físicoAumento da massa muscularRecuperação muscular aceleradaA dosagem recomendada de creatina varia, mas geralmente consiste em uma fase de saturação seguida de uma fase de manutenção. Durante a fase de saturação, é comum tomar de 15 a 20 gramas de creatina por dia, divididas em doses menores ao longo do dia, por cerca de uma semana. Após essa fase, a dose de manutenção é reduzida para 3 a 5 gramas diárias.Embora a creatina em cápsulas seja considerada segura para a maioria das pessoas, existem algumas precauções a serem observadas. Indivíduos com problemas renais ou hepáticos devem consultar um médico antes de iniciar a suplementação com creatina. Além disso, é essencial manter-se bem hidratado ao utilizar esse suplemento, já que a creatina pode causar uma leve retenção de água nos músculos.Por fim, é importante destacar que a creatina em cápsulas não substitui uma alimentação equilibrada e uma rotina de exercícios adequada. Ela é um complemento que pode potencializar os resultados, mas deve ser utilizada como parte de um plano global de treinamento e nutrição.*Dra. Elaine Fefin é nutricionista e colunista do jornal A Cidade