A creatina é um dos suplementos mais populares entre atletas e entusiastas do fitness.
Foto: Arquivo Pessoal
*Dra. Elaine Fefin
A creatina é um dos suplementos mais populares entre atletas e entusiastas do fitness.
Utilizada há décadas, a creatina em cápsula oferece uma forma conveniente de aumentar os níveis dessa substância no organismo, proporcionando benefícios no desempenho físico e no ganho de massa muscular.
O QUE É A CREATINA
A creatina é uma substância naturalmente presente no organismo, encontrada principalmente nos músculos. Ela desempenha um papel crucial no fornecimento de energia durante atividades de alta intensidade e curta duração, como levantamento de peso e corrida. Mas, apesar de estar presente no organismo, a suplementação é indicada, especialmente para quem deseja hipertrofia.
A creatina em cápsulas é uma forma concentrada de creatina monohidratada, disponível em forma de comprimido ou cápsula, facilitando sua ingestão.
BENEFÍCIOS DA CREATINA EM CÁPSULA
A creatina em cápsulas oferece uma série de benefícios para os praticantes de atividades físicas. Alguns dos principais benefícios incluem:
Aumento da força muscular
Melhora do desempenho físico
Aumento da massa muscular
Recuperação muscular acelerada
COMO UTILIZAR A CREATINA EM CÁPSULA
A dosagem recomendada de creatina varia, mas geralmente consiste em uma fase de saturação seguida de uma fase de manutenção. Durante a fase de saturação, é comum tomar de 15 a 20 gramas de creatina por dia, divididas em doses menores ao longo do dia, por cerca de uma semana. Após essa fase, a dose de manutenção é reduzida para 3 a 5 gramas diárias.
PRECAUÇÕES AO TOMAR CREATINA EM CÁPSULA
Embora a creatina em cápsulas seja considerada segura para a maioria das pessoas, existem algumas precauções a serem observadas. Indivíduos com problemas renais ou hepáticos devem consultar um médico antes de iniciar a suplementação com creatina. Além disso, é essencial manter-se bem hidratado ao utilizar esse suplemento, já que a creatina pode causar uma leve retenção de água nos músculos.
Por fim, é importante destacar que a creatina em cápsulas não substitui uma alimentação equilibrada e uma rotina de exercícios adequada. Ela é um complemento que pode potencializar os resultados, mas deve ser utilizada como parte de um plano global de treinamento e nutrição.
*Dra. Elaine Fefin é nutricionista e colunista do jornal A Cidade