Engenheiro, consultor empresarial e sócio da Votuciclo assume a entidade para o próximo mandato

publicado em 11/06/2026

o empresário Guilherme Sant’Ana é o novo presidente da ACV para o mandato 2026/2027 Foto: ACV

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realizou na manhã desta quinta-feira (11) a Assembleia Geral Ordinária para a eleição da nova Diretoria, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal da entidade. Durante a reunião, os associados elegeram por aclamação o empresário Guilherme Sant’Ana como novo presidente da ACV para o mandato 2026/2027.A assembleia foi realizada no auditório “Nasser Marão”, na sede da entidade, e também contou com a apresentação da prestação de contas do último exercício. Guilherme sucede a empresária Natália De Haro, que encerra sua gestão após conduzir importantes ações voltadas ao fortalecimento do comércio local, à participação feminina, campanha de prêmios e eventos expressivos.Engenheiro mecânico, empresário e consultor de gestão empresarial, Guilherme Sant’Ana possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e experiência internacional na Irlanda, Itália e Estados Unidos, onde ampliou sua visão sobre gestão, inovação e desenvolvimento de negócios. Ao longo de mais de 12 anos de atuação em consultoria estratégica, construiu uma trajetória voltada ao fortalecimento de empresas por meio da gestão eficiente, planejamento e crescimento sustentável.Com ampla experiência nas áreas comercial e de desenvolvimento empresarial, atua com foco em análise de indicadores, gestão financeira, inteligência de negócios e otimização de processos, auxiliando empresas dos setores industrial, logístico e comercial a ampliarem resultados e sua competitividade no mercado.Além da atuação como consultor, Guilherme é sócio-proprietário da Votuciclo, empresa referência no setor ciclístico há 43 anos em Votuporanga, onde participa ativamente da gestão e expansão dos negócios.Ao assumir a presidência da ACV, Guilherme destaca que a nova gestão terá como prioridade ampliar a proximidade com os empresários e fortalecer ainda mais a atuação da entidade em defesa do comércio local.“Para isso, nossa gestão vai trabalhar com foco em três frentes: aproximação real com cada comerciante, respeitando as particularidades de cada região e bairro de Votuporanga; ações concretas para ajudar o empresário a superar dificuldades com mais eficiência; e o fortalecimento das nossas campanhas e parcerias, que já mostraram, nos últimos anos, o quanto somos mais fortes juntos”, afirmou.A nova diretoria passa a conduzir os trabalhos da entidade com o objetivo de ampliar ações de apoio aos associados, fomentar o desenvolvimento empresarial e fortalecer a participação da ACV nas pautas estratégicas para o crescimento de Votuporanga e região.A cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Comercial de Votuporanga será realizada no dia 2 de julho, às 19h30, no auditório da ACV, reunindo associados, empresários e convidados para marcar o início do novo mandato.