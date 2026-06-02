Presidente da Airvo, Silvano Carmona destaca a importância da tecnologia, da capacitação profissional e do fortalecimento das empresas para garantir a competitividade da indústria de Votuporanga e região

publicado em 02/06/2026

Silvano Carmona, presidente da Airvo, defende investimentos em inovação, qualificação profissional e modernização dos processos produtivos como pilares para o crescimento da indústria regional nos próximos anos.

Presidente da Airvo, Silvano Carmona destaca a importância da tecnologia, da capacitação profissional e do fortalecimento das empresas para garantir a competitividade da indústria de Votuporanga e regiãoA indústria de Votuporanga e região vive um período de transformação impulsionado pelo avanço das novas tecnologias, pela automação dos processos produtivos e pelas constantes mudanças do mercado. Para acompanhar esse cenário e manter a competitividade das empresas locais, será necessário investir cada vez mais em inovação, modernização e, principalmente, na qualificação da mão de obra.Essa é a avaliação do presidente da Associação Industrial da Região de Votuporanga (Airvo), Silvano Carmona. Segundo ele, a evolução tecnológica já faz parte da realidade do setor industrial e tende a ganhar ainda mais espaço nos próximos anos.“A indústria da nossa região vive um momento de transformação muito importante. As novas tecnologias e a automação já fazem parte do dia a dia das empresas e o principal desafio será acompanhar essa evolução sem perder a competitividade e, ao mesmo tempo, valorizar as pessoas”, afirma.De acordo com Carmona, as empresas precisarão estar preparadas para investir em inovação e na modernização dos processos produtivos, buscando maior eficiência e produtividade. No entanto, ele ressalta que esse avanço deve ocorrer de forma equilibrada, contribuindo também para o desenvolvimento econômico regional.Outro fator considerado decisivo para o futuro da indústria é a formação profissional. Para o presidente da Airvo, a crescente presença da tecnologia exige trabalhadores cada vez mais capacitados e preparados para lidar com novas ferramentas e sistemas.“A qualificação profissional será fundamental. A tecnologia avança muito rápido e as empresas precisarão de profissionais atualizados e preparados para acompanhar essas mudanças. Investir em formação técnica, treinamentos e desenvolvimento humano será indispensável para manter nossas indústrias fortes e competitivas”, destaca.Além da qualificação, alguns segmentos já despontam como promissores para os próximos anos. Entre eles estão as áreas ligadas à inovação tecnológica, automação industrial, sustentabilidade e eficiência produtiva. Carmona também ressalta a importância do setor moveleiro, uma das principais bases econômicas da região, que continua investindo em modernização e novas soluções para ampliar sua competitividade.Para apoiar esse crescimento, a Airvo pretende intensificar ações voltadas ao fortalecimento das empresas associadas, promovendo capacitações, eventos, orientações técnicas e parcerias estratégicas que aproximem o setor industrial das tendências e oportunidades do mercado.“Acreditamos que a união entre empresas, entidades representativas e instituições de ensino será essencial para preparar a indústria regional para os desafios do futuro. Nosso compromisso é continuar apoiando iniciativas que gerem desenvolvimento, inovação e crescimento sustentável para toda a região”, conclui.