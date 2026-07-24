Foto: A Cidade
Um caminhão de lixo capotou na manhã desta sexta-feira (24), por volta das 11h, na esquina das ruas Dr. Antônio Correa e Walter Galoro, na margem da rodovia Euclides da Cunha. O motorista do caminhão não ficou ferido e recusou atendimento do Samu.
De acordo com informações colhidas no local, o veículo estava cheio quando o acidente aconteceu. Supostamente o motorista perdeu o controle ao fazer a curva e não conseguiu evitar o capotamento.
Um responsável da empresa no local informou que o caminhão deve ser destombando e guinchado.