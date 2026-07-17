Colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (24)

publicado em 24/07/2026

Colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (24) (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (24), por volta das 11h30, no cruzamento entre as ruas Sergipe e Mato Grosso, envolvendo um Fiat Uno e uma motocicleta. A colisão mobilizou equipes de resgate, da Polícia Militar e da Secretaria de Trânsito.A reportagem do A Cidade esteve no local e conversou com o condutor do Fiat Uno. Segundo ele, os dois veículos seguiam pela rua Sergipe quando ocorreu o toque entre o automóvel e a motocicleta, resultando na queda da condutora da moto.A motociclista foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para atendimento médico. Conforme as informações apuradas no local, ela estava consciente e orientada durante o atendimento.A Polícia Militar atendeu a ocorrência, enquanto a Secretaria de Trânsito realizou a sinalização e a organização do fluxo de veículos na região. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes para apurar as causas da colisão.