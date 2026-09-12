Evento realizado em Curitiba reuniu profissionais de diferentes áreas da saúde e trouxe debates sobre novas tecnologias, tratamentos e medicina personalizada

publicado em 12/09/2026

Dra. Walquíria Jorge Moreira participa do 43º Congresso Brasileiro de Reumatologia, um dos principais eventos da especialidade (Foto: Arquivo pessoal)

Curitiba foi sede, entre os dias 2 e 5 de setembro, do 43º Congresso Brasileiro de Reumatologia (SBR 2026), considerado um dos principais encontros da especialidade na América Latina. Realizado no Viasoft, na Universidade Positivo, o evento reuniu médicos, pesquisadores, estudantes e profissionais de diferentes áreas da saúde, além de especialistas do Brasil e do exterior. Votuporanga esteve representada pela médica reumatologista Dra. Walquíria Jorge Moreira, CRM 138320, que participou do importante encontro científico.Com uma programação científica ampla, o congresso teve como foco temas relacionados à medicina personalizada, terapias de precisão e novas formas de diagnóstico, acompanhando os avanços e as transformações que vêm acontecendo na área da saúde.Entre os assuntos abordados estiveram doenças como artrite reumatoide, lúpus e espondiloartrites, além de discussões sobre novas tecnologias e tratamentos. A programação também incluiu conteúdos relacionados à inteligência artificial aplicada à saúde, demonstrando como os recursos tecnológicos vêm ganhando espaço na busca por diagnósticos mais precisos e tratamentos cada vez mais individualizados.O congresso também contou com cursos e atividades voltados à integração entre reumatologistas e profissionais de outras áreas envolvidas no cuidado aos pacientes, reforçando a importância de uma atuação multidisciplinar na assistência às doenças reumáticas.Além da atualização científica e da troca de experiências entre profissionais, o evento teve ainda uma proposta de aproximar a reumatologia da sociedade, ampliando o acesso a informações de qualidade sobre as doenças reumáticas. A programação paralela incluiu o Encontro Nacional de Pacientes Reumáticos e cursos de educação em saúde.Para a Dra. Carolina Müller, presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia, a realização do congresso representa uma oportunidade de ampliar o conhecimento, fortalecer a integração entre diferentes profissionais e aproximar a ciência da realidade dos pacientes.A participação da Dra. Walquíria Jorge Moreira no SBR 2026 reforça seu compromisso com a atualização profissional e a busca constante pelos mais recentes conhecimentos e avanços da reumatologia, contribuindo para oferecer aos pacientes de Votuporanga e região um atendimento cada vez mais qualificado.Dra. Walquíria Jorge Moreira – Reumatologista | CRM 138320Rua Antônio Murasse, 2727 – Residencial Parque Saúde, Votuporanga-SP(17) 99737-5498