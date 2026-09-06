Ação realizada nesta sexta-feira (11) teve como objetivo combater o tráfico de drogas; entorpecentes estavam escondidos atrás de uma cômoda no quarto do investigado

publicado em 12/09/2026

Dise de Votuporanga prende investigado e apreende 6kg de maconha (Foto: Dise)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA equipe da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Votuporanga deflagrou, nesta sexta-feira (11), a Operação “Sufoco II”, com o objetivo de combater o tráfico de drogas no município. Durante a ação, um homem identificado pelas iniciais S. F. S., que era investigado pela Polícia Civil, foi preso em flagrante delito.Inicialmente, o investigado foi cientificado sobre seus direitos e garantias constitucionais. Na sequência, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes.No quarto do investigado, escondida atrás de uma cômoda, foi encontrada uma sacola contendo aproximadamente seis quilos de maconha, acondicionados em seis tijolos e meio. No mesmo local, os policiais também localizaram quatro porções menores da droga, já preparadas para serem comercializadas.Durante as buscas, ainda foram apreendidos uma balança de precisão e um aparelho celular. Segundo informações da Dise, a quantidade de maconha apreendida seria suficiente para abastecer diversos usuários e também poderia ser destinada à comercialização para traficantes de menor porte, com a finalidade de “prover” diversas “biqueiras”.Diante dos fatos, o delegado de Polícia, Dr. Rafael Latorre Costa, determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do investigado, que permaneceu preso à disposição da Justiça.