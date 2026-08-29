À frente da unidade desde dezembro de 2025, tabeliã aposta em equipe qualificada, atendimento humanizado e processos mais eficientes para elevar a qualidade dos serviços oferecidos à população

publicado em 29/08/2026

Alyne Yumi Konno conduz modernização do 1º Cartório de Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

O 1º Cartório de Votuporanga vive uma nova fase sob a gestão da tabeliã Alyne Yumi Konno. Com uma trajetória construída na área jurídica e marcada pela busca constante por conhecimento, ela assumiu oficialmente a unidade no dia 5 de dezembro de 2025, dando início a um trabalho voltado à modernização dos serviços e à excelência no atendimento.Formada em Direito desde 2004, Alyne já atuou como escrevente, advogada e professora. Em fevereiro de 2015, assumiu seu primeiro cartório e, desde então, consolidou uma carreira baseada na responsabilidade, na organização e no aperfeiçoamento contínuo.Desde que chegou ao 1º Cartório de Votuporanga, a tabeliã passou a conduzir mudanças importantes para tornar os procedimentos mais ágeis, seguros e acessíveis. A proposta é oferecer uma experiência mais eficiente aos usuários, mantendo a segurança jurídica necessária em cada serviço realizado.Um dos principais investimentos da nova gestão foi a renovação da equipe. Os profissionais passaram por treinamentos especializados em São José do Rio Preto, com foco na padronização dos procedimentos, na clareza das informações e na qualidade do atendimento.A preparação busca garantir um serviço mais humano, organizado e confiável, oferecendo aos usuários orientação adequada e tranquilidade durante os procedimentos realizados na unidade.Para Alyne, a excelência deve fazer parte da rotina do cartório. “Excelência no atendimento não é um objetivo, é um compromisso diário com cada pessoa que passa por aqui”, afirma a tabeliã.Entre os serviços disponibilizados pelo 1º Cartório de Votuporanga estão reconhecimento de firma, autenticação de documentos, procurações, testamentos e atas notariais.A unidade também realiza escrituras públicas, como compra e venda, doação, inventário, divórcio e outros atos previstos em lei. Todos os procedimentos são conduzidos com segurança jurídica, agilidade e orientação aos usuários.Além do trabalho administrativo, Alyne também mantém atuação na área acadêmica. Entre seus projetos está a publicação da terceira edição de seu livro, reforçando sua contribuição para o conhecimento jurídico.A nova gestão pretende consolidar o 1º Cartório de Votuporanga como referência em qualidade, organização e eficiência. A atenção aos detalhes, o investimento na equipe e a modernização dos processos fazem parte desse novo momento vivido pela unidade.“O nosso foco é oferecer um atendimento que realmente faça diferença na vida das pessoas. Cada detalhe é cuidadosamente planejado para garantir eficiência, organização e satisfação”, destaca Alyne.Entre as principais novidades desta nova fase está a mudança do 1º Cartório de Votuporanga para a Rua das Américas, nº 3416, nas proximidades do Super Muffato. O atendimento ao público no novo endereço começa nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, enquanto a inauguração oficial será realizada na quinta-feira, dia 3 de setembro.O espaço foi cuidadosamente planejado para proporcionar mais conforto, agilidade, segurança e organização, acompanhando as atuais necessidades da população. Mais do que uma mudança de endereço, a nova estrutura representa uma evolução na forma de atender e reforça o compromisso da gestão com a qualidade dos serviços prestados.