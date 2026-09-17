Dois encontros, um com o DJ Adê e outro com o locutor Rogério Assis, vão abordar as técnicas de narração e os bastidores das coberturas esportivas

publicado em 17/09/2026

O DJ Adê e Rogério Assis, o “Canhão” estarão no Senac na semana que vem Foto: Arquivo Pessoal

O Senac Votuporanga será palco, na próxima semana, de um encontro para discutir diferentes aspectos da comunicação por rádio. A Jornada Senac de Rádio 2026 vai acontecer na segunda e terça-feira, dias 21 e 22, na sede do Senac na rua Guaporé, 3.221, no San Remo, e o Grupo Cidade é destaque na ação.Na segunda (21), às 19h30, o DJ Adê, colaborador da rádio Cidade 94,7 FM, apresenta a palestra “Técnicas de Narração Esportiva”. Com 20 anos de experiência como locutor, animador, apresentador e narrador esportivo, ele vai compartilhar técnicas e desafios da narração, mostrando como ritmo, voz, improviso e emoção contribuem para transformar um lance em uma história para o ouvinte. Além de conhecer estratégias utilizadas por um narrador esportivo, o público poderá participar de exercícios práticos de narração, colocando a voz em campo e experimentando os desafios dessa atividade.Já na terça (22), também às 19h30, será a vez do jornalista e narrador esportivo Rogério Assis, conhecido como Canhão, com a palestra Rádio Esportiva e Copa do Mundo: Os Bastidores da Emoção Dentro e Fora de Campo. Natural de Votuporanga, Assis iniciou sua trajetória profissional ainda na adolescência e hoje atua como narrador na Rádio Bandeirantes, depois de ter passado por emissoras como a Rádio Jovem Pan, além ter sido narrador e comentarista esportivo na televisão. Rogério também é colaborador do jornal A Cidade, sendo o responsável pela coluna “Balas do Canhão”, publicada toda terça-feira e sábado.Durante o segundo encontro, serão compartilhadas histórias e experiências de grandes coberturas esportivas, abordando os bastidores do trabalho de quem acompanha os acontecimentos dentro e fora dos gramados. A conversa também terá como tema a cobertura de Copas do Mundo e os desafios de levar ao público, pelo rádio, a informação e a emoção dos grandes momentos do futebol.Segundo a instituição, a ideia principal do evento é “promover uma troca de experiências sobre as técnicas, os desafios e os bastidores das grandes coberturas esportivas.”O relacionamento dos dois convidados com o Senac Votuporanga também faz parte da programação. DJ Adê é ex-aluno do curso Técnico em Radialista da unidade, enquanto Rogério Assis formou-se Radialista Profissional no mesmo local, em 1986.As atividades são gratuitas, abertas à comunidade e voltadas a estudantes, radialistas, narradores, podcasters e demais interessados em comunicação, rádio e futebol. Os participantes terão direito a certificado e as inscrições podem ser realizadas pelo site do Senac.Recentemente, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), empresário e advogado Ivo Dall’Acqua Júnior, que esteve em Votuporanga e aproveitou para conhecer a construção da nova unidade do Senac. Além de presidir a FecomercioSP, Ivo Dall’Acqua Júnior também está à frente dos Conselhos Regionais do Sesc-SP e do Senac-SP.O presidente visitou o local onde está sendo construída a nova unidade do Senac Votuporanga. A obra está em fase inicial, com os serviços de terraplanagem, no terreno de mais de 8 mil metros quadrados doado pela Prefeitura de Votuporanga, localizado na avenida Prefeito Mário Pozzobon.A nova estrutura ampliará a atuação do Senac em Votuporanga e permitirá também a oferta do Ensino Médio, além dos cursos de qualificação profissional já oferecidos pela instituição. A implantação da nova unidade representa a ampliação das oportunidades de formação educacional e profissional, com estrutura moderna, acessível e com ambientes integrados, contando com laboratórios e pensada para acolher diferentes formas de aprender, ensinar e conviver, alinhada às novas demandas educacionais e profissionais.