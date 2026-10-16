Obra dos coautores Renan Bandeira Dias e Carol Godoi Hampariam será lançada hoje, das 15h às 18h, no Hotel Ibis, em Votuporanga
Livro “Psicanalisar fora dos grandes centros” será lançado hoje em Votuporanga (Foto: Divulgação)
Da redação
Votuporanga recebe hoje, sábado (17), o lançamento do livro “Psicanalisar fora dos grandes centros”. O encontro será realizado das 15h às 18h, no Hotel Ibis, com a presença do organizador Leandro dos Santos, venda de exemplares e sessão de autógrafos.
A publicação reúne experiências e reflexões de profissionais sobre a atuação psicanalítica no interior. Entre os coautores estão os psicólogos, psicanalistas e professores universitários Carol Godoi Hampariam e Renan Bandeira Dias.
Natural de Votuporanga, Carol assina o capítulo “Notas de uma psicanalista caipira”. A autora discute os desafios da proximidade entre as pessoas em cidades do interior, os encontros fora do consultório e o compromisso ético da escuta clínica.
Renan participa com o capítulo “Fui pego vivendo: a (im)possibilidade de esconder quem se é”. Seu texto aborda identidade, receio do julgamento e expectativas que atravessam a vida pessoal e o exercício profissional. O lançamento desta tarde permitirá ao público conhecer a publicação e conversar com os autores sobre as vivências que inspiraram seus textos.