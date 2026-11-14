Cidade terá aula sobre supostas raízes nazistas na fundação de Votuporanga

publicado em 14/11/2026

Cidade terá aula sobre supostas raízes nazistas na fundação de Votuporanga (Foto: RIP)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Rede Interior Paulista (RIP) realiza neste sábado (14), das 15h às 16h30, um encontro denominado “Fundação de Votuporanga e suas raízes nazistas”. O evento será realizado na Sala de Leitura, localizada no Piso II do Parque da Cultura de Votuporanga.De acordo com o convite divulgado pelos organizadores, a atividade tem como proposta promover um debate sobre a história da fundação do município e possíveis relações com o nazismo. A iniciativa também pretende discutir a presença de ideias e movimentos políticos na formação histórica da cidade e suas relações com o contexto atual.No material de divulgação, os organizadores apresentam a seguinte mensagem: “Quem não conhece o passado, repete o erro! Eles querem que ignoremos o passado, mas nós dizemos: não esqueça nunca! A história da nossa cidade carrega marcas que os poderosos fazem de tudo para apagar, mas nós vamos colocar o dedo na ferida. Vem pro nosso aulão debater a fundo esse tema. Para combater o fascismo de hoje e destruir suas bases, precisamos entender como ele se enraizou na nossa terra. O conhecimento liberta e a memória é a nossa arma! Chega junto para debater a nossa história real e fazer parte da resistência”.A atividade foi apresentada pela RIP como um espaço de discussão sobre acontecimentos históricos relacionados à formação de Votuporanga. O tema proposto envolve a investigação de possíveis vínculos entre a história local e a ideologia nazista, assunto que demanda contextualização histórica e análise documental.