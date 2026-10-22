O ato foi convocado por apoiadores do candidato, que disputa o segundo turno da eleição presidencial contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

publicado em 23/10/2026

O ato foi convocado por apoiadores do candidato, que disputa o segundo turno da eleição presidencial contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga sedia uma manifestação em apoio ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL). A concentração começa às 9h22, na avenida do Pozzobon, em frente ao antigo Frigorífico 4 Rios. Já a saída está marcada para as 10h22, e a chegada será no Parque da Cultura. O ato foi convocado por apoiadores do candidato, que disputa o segundo turno da eleição presidencial contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.Na convocação divulgada pelos organizadores, os participantes são convidados a comparecer com roupas e acessórios nas cores nacionais, além de levar familiares e amigos para acompanhar a manifestação.“Vista sua camiseta amarela, coloque seu boné, pegue sua bandeira, prepare suas faixas e venha com toda a sua família! Vamos juntos demonstrar nossa força, nossa união e nossa esperança por um Brasil melhor! Vamos vibrar juntos, com muita fé, patriotismo e confiança, já celebrando a vitória que acreditamos estar por vir: Flávio Bolsonaro. Chame a família, convoque os amigos e venha participar. Vista amarelo e venha fazer parte desse movimento”, diz o texto divulgado pelos organizadores.No primeiro turno, segundo os dados eleitorais informados, Flávio Bolsonaro obteve 66% dos votos em Votuporanga, enquanto Lula recebeu 26,78% dos votos válidos no município.No cenário nacional, os números informados apontam uma disputa mais equilibrada entre os dois candidatos. Flávio Bolsonaro teria alcançado 47% dos votos, contra 45% de Lula, resultado que levaria a definição da eleição para o segundo turno.O segundo turno é realizado quando nenhum candidato obtém a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno. Nessa etapa, os eleitores escolhem entre os dois candidatos mais votados, e vence aquele que conquistar a maioria dos votos válidos. A manifestação no Parque da Cultura integra as mobilizações de apoiadores de Flávio Bolsonaro durante a disputa presidencial.